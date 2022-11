Mãe de Pelé completa 100 anos: Dona Celeste Arantes do Nascimento vive com a filha em Santos

Publicidade

Neste domingo, dia 20 de novembro, a mãe do principal jogador do mundo completa 100 anos. Dona Celeste Arantes do Nascimento, mãe de Pelé, vive com a filha Maria Lúcia em Santos, para onde a família se mudou em 1956 a fim de acompanhar o filho bom de bola em seus primeiros passos no Santos.

Pelé tem 82 anos e também mora na cidade. Rei do Futebol e jogador mais reverenciado do planeta nos últimos 50 anos poderia montar residência em qualquer lugar do mundo, cidadão reconhecido que é. Mas preferiu morar em Santos, ao lado de familiares e de sua mãe. Pelé escreveu uma mensagem bonita para dona Celeste nas redes sociais.

“Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe.”

Pelé e sua mãe, Dona Celeste, na estreia do filme Pelé Eterno, no Cine Roxy, em Santos Foto: Mauricio de Souza / ESTADÃO

Dona Celeste vive bem com a família e com a proximidade dos filhos e netos. Sempre que pode, Pelé fala de seus pais. Uma de suas frases preferidas sempre foi que Dona Celeste e Seu Dondinho, seu pai, o fizeram e jogaram a fórmula fora. Falava isso para dizer que ele era único, como se viu dentro de campo com a camisa do Santos e da seleção brasileira.

VIDA RETRATADA EM FILMES

Sua mãe sempre esteve nos bastidores de sua vida e carreira. Discreta, dona Celeste nunca apareceu. Preferia quase que o anonimato não fosse o fato de ter o filho famoso. Uma das paixões de Pelé sempre foi reunir a família para grandes almoços aos domingos, com a presença da matriarca. Dona Celeste fala pouco, não reclama de nada e tem na filha sua parceira nesses 100 anos.

Continua após a publicidade

Nas vozes dos narradores esportivos do Brasil, ao longo da carreira de Pelé, Dona Celeste sempre foi uma espécie de mulher abençoada por ter dado ao futebol o melhor jogador de todos os tempos. Era a forma de agradecer a ela cada jogada genial do seu filho.

Sua história é retratada nos filmes que contam a vida de Pelé, desde a cidade de Três Corações, onde nasceu, passando por Bauru até chegar em Santos. Não era uma vida fácil ou de privilégios. A família sempre esteve junta e unida, com dúvidas inclusive se Pelé deveria mesmo se lançar ao futebol. Seu pai o ensinou a jogar até onde pôde.

Dona Celeste cuidava da casa e ajudava no que podia também para sustentar os filhos. Há algumas filmagens que retratam mais a infância do menino Pelé, quando dona Celeste é mostrada mais vezes, assim como sua casinha modesta e vida batalhadora. Em Três Corações, Minas Gerais, há uma estátua de Dona Celeste em frente à casa onde ela viveu. Onde Pelé nasceu.

COPA

Pelé esteve na Copa do Mundo da Rússia, quatro anos atrás. No Catar, ele foi convidado a participar, mas sua saúde mais debilitada não o permitiu viajar, assim como o temor da covid-19. Pelé esteve internado meses atrás, enfrenta um tratamento de um câncer delicado, mas nunca perdeu a fé e o bom humor. Suas postagens nas redes sociais são ativas, assim como seu acompanhamento das coisas do futebol. Neste domingo ele ainda não postou nenhuma foto de sua mãe. Dona Celeste deve lhe proibir disso. Ela nunca gostou de aparecer.