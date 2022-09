Máfia x Mancha: todos nós sabemos que vai ter revide, mais cedo ou mais tarde

Vai ter revide. Oportunidade não vai faltar. Gente vai morrer ou vai apanhar igual. Briga gera briga. Emboscada gera emboscada no futebol. Sempre valeu para as torcidas uniformizadas a lei do rei Hamurabi, de 1.700 antes de Cristo, da Mesopotâmia: olho por olho, dente por dente. Que nada mais é do que penalidades similares aos crimes praticados. Quase quatro mil anos depois, as leis que eram para organizar a sociedade tomaram outro curso.

Torcida do Palmeiras faz festa na porta da Academia no dia em que o time foi para o Uruguai para a final da Libertadores de 2021 Foto: Felipe Rau / Estadão

A briga entre torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras na rodovia Fernão Dias certamente não vai ficar sem revide. Não há inocentes na história. Torcedores da Máfia Azul, em maioria, espancaram torcedores da Mancha Verde. Filmaram as agressões, tomaram documentos dos rivais e “deixaram os inimigos vivos”, como disseram. Bateram pouco nos que estavam no chão, em poças de sangue.

Cada lado seguiu depois o seu caminho, contando os feridos e festejando os socos, pontapés e pauladas. Os palmeirenses foram para Belo Horizonte, onde o time jogaria na mesma noite pelo Brasileirão contra o Atlético. Os cruzeirenses tomaram o rumo de Campinas, mas foram impedidos de entrar na cidade paulista pela PM. Acompanhariam o time contra a Ponte Preta. No ano que vem, com a volta do Cruzeiro para a primeira divisão, ambos farão duas partidas na Série A. Não vai prestar.

O discurso dos dois lados é padrão das gangues. ‘Está tudo certo. Tem hora que a gente bate, tem hora que a gente apanha. Tudo certo.’ Poucos foram atendidos em hospitais ou farmácias. A polícia não prendeu ninguém. Vida que segue. Mas todo mundo sabe que terá troco. Não se sabe ainda quando nem onde. Mas que haverá, não há a menor dúvida.

Poderia ter acontecido nesta quarta-feira mesmo, em Campinas, caso os membros da Máfia Azul entrassem na cidade e no estádio da Ponte Preta. Haveria uma nova emboscada no fim do jogo. A PM agiu rápido, informou que a torcida do Cruzeiro seria impedida de entrar em Campinas e os ânimos esfriaram por ora. Isso não quer dizer que ficará nisso por parte dos palmeirenses.

Pelas condutas históricas dos torcedores uniformizados, não há pressa para o revide. Até a oportunidade de nova briga aparecer. Qualquer torcedor recém-chegado nas organizadas sabe que o troco está encomendado. Não estou aqui colocando lenha na fogueira. Apenas informando como as coisas se dão entre esses caras rivais. Eles não esquecem as brigas, nem quem bate nem quem apanha.

Continua após a publicidade

Os próprios torcedores do time mineiro sabem desse comportamento e vão estar preparados. Dente por dente, olho por olho. Vidas podem ser perdidas. Mas essa é a lei dos foras da lei do futebol brasileiro. O silêncio agora é a conduta padrão. Não se fala mais no assunto. Não publicamente.

Chama a atenção também as autoridades não conseguirem fazer absolutamente nada a respeito. Não há nenhum trabalho nesse sentido contra as torcidas uniformizadas de todos os clubes do Brasil. Ninguém é preso. As torcidas são capazes de fazer festas lindas e de ter comportamentos como esse na rodovia.