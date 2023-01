Magnata árabe compra ingresso para duelo entre Messi x Cristiano Ronaldo por R$ 14 milhões

Mushref Al-Ghamdi, bilionário da Arábia Saudita, comprou por 2 milhões de libras (R$ 14 milhões) um ingresso VIP da Riyadh Season Cup, amistoso entre o Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé contra o combinado de Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, e Al Hilal. Segundo o tabloide britânico Mirror, este é o ingresso mais caro da história.

Além da oportunidade de assistir o provável último duelo entre Messi x Cristiano Ronaldo, Al-Ghamdi também poderá visitar os vestiários da partida, tirar fotos com os craques, participar da apresentação do troféu e até jantar com os jogadores de ambas as equipes.

Cristiano Ronaldo se transferiu para o Al Nassr, da Arábia Saudita, no início do mês. Foto: Amr Nabil/AP

O leilão da entrada VIP faz parte de uma de arrecadação de fundos lançada por Turki Al-Sheikh, chefe da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita. O ingresso VIP foi colocado em leilão com o lance inicial de 220 mil libras.

A quantia milionária arrematada pela venda do ingresso será doado ao fundo de caridade Ehsan, da Arábia Saudita. Os ingressos para a partida estavam entre 30 e 60 riais (entre R$ 40,81 e R$ 81,62). Os bilhetes esgotaram em pouco menos de quatro horas de comercialização, com uma procura de quase dois milhões de pessoas.

Argentino e português vão duelar pela 37ª vez na carreira. São 16 vitórias de Messi, 11 de Cristiano Ronaldo, além de nove empates. Segundo a imprensa portuguesa, os astros não devem atuar por mais de 45 minutos.

O duelo acontece nesta quinta-feira, na Arábia Saudita, às 14h (horário de Brasília).O canal ESPN e a plataforma de streaming Star+ vão transmitir o amistoso.