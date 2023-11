Maior goleada, artilheiro e 1º gol de Pelé: veja curiosidades de Brasil x Argentina no Maracanã

O Brasil enfrenta a Argentina nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa de 2026. O clássico sul-americano acontece no maior palco do futebol brasileiro, o Maracanã. Apesar da importância, o estádio recebeu apenas 12 partidas entre brasileiros e argentinos na história. A vantagem é brasileira, com sete vitórias. São, ainda, dois empates e três vitórias da equipe albiceleste.

Mesmo com o histórico favorável, o Brasil não vence a Argentina no Maracanã desde 1989, em jogo válido pela Copa América daquele ano. O último confronto entre as seleções no estádio foi pelo torneio continental, na final da edição de 2021. Na ocasião, a Argentina venceu por 1 a 0, com gol de Ángel Di María, e Lionel Messi conquistou o primeiro título com a camisa do seu país.

O Brasil chega pressionado para o clássico desta terça-feira. Sem vencer há três rodadas e vindo de duas derrotas seguidas, este é o pior começo de Eliminatórias da caminhada da seleção brasileira — o time brasileiro é somente o quinto colocado, com sete pontos em cinco partidas. O confronto também pode marcar o último jogo oficial de Fernando Diniz no comando interino do Brasil. A CBF espera que Carlo Ancelotti assuma a equipe na Copa América de 2024, com estreia marcada para junho. Do outro lado, Messi pode se despedir dos gramados brasileiros, depois de frustrações e conquistas.

Argentina venceu o primeiro clássico contra o Brasil no Maracanã, onde a Seleção não é vitoriosa contra a rival desde 1989. Foto: Antonio Lacerda/EFE

PRIMEIRO CLÁSSICO E A ESTREIA DO REI

O Maracanã começou a ser construído em 1948 e inaugurado em 1950. A primeira vez que Brasil e Argentina duelaram no estádio foi no Superclássico das Américas de 1957. Na época, o torneio era chamado por “Copa Roca”. O Brasil até foi campeão, mas não foi pela exibição no Rio. A Argentina aplicou 2 a 1. O jovem Pelé, aos 16 anos, fazia sua estreia pela seleção e foi o autor do gol brasileiro. O jogo de volta também ocorreu no País, mas no Pacaembu, em São Paulo, onde o Brasil bateu o rival por 2 a 0, com um gol e uma assistência do Rei.

Estreia de Pelé pela Seleção foi num revés no Maracanã, mas anotando gol. Foto: Arquivo Nacional/CBF

MAIOR GOLEADA É BRASILEIRA

Se a estreia em clássicos no estádio não foi boa, o segundo jogo marcou a maior goleada no confronto quando disputado no Rio. Liderados pelo santista Pepe, que marcou duas vezes, o combinado brasileiro venceu a Argentina por 5 a 1, em 1960. Chinesinho, Pelé e Delém fecharam a conta. A partida era válida pela Taça do Atlântico, conquistada pelo Brasil. O torneio reuniu, além dos dois rivais, Uruguai e Paraguai.

Pelé e Pepe formaram grandes ataques no Santos e na seleção brasileira e os dois marcaram contra a Argentina no Maracanã. Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/ Divulgação

NO MARACANÃ, PELÉ É O MAIOR ARTILHEIRO DO CLÁSSICO

Quem começou a carreira na seleção com gol diante da Argentina não perdeu o hábito. Pelé enfrentou os hermanos no Maracanã em cinco jogos e marcou seis vezes. Derrota mesmo, somente na estreia. No mais, foi um empate e três vitórias. Atrás dele na artilharia, estão Jairzinho, Pepe, Roberto Miranda e Waltencir.

ÚLTIMA VITÓRIA BRASILEIRA FAZ TEMPO...

O ataque da seleção brasileira era composto por Bebeto e Romário na última vez que o Brasil venceu a Argentina no Maracanã. A dupla ainda estava longe de ser tetra. O clássico aconteceu na fase final da Copa América de 1989. Os atuais campeões do mundo tinham Maradona, mas ele não foi páreo para os brasileiros naquele dia. Bebeto abriu o placar com um lindo gol de voleio. Romário fechou a conta aproveitando falha da defesa rival, driblando o goleiro e mandando para o fundo das redes.

Na Copa América de 1989, o Brasil levou a melhor no Maracanã. Foto: Domício Pinheiro/Estadão

VITÓRIAS ARGENTINAS E TÍTULO DE MESSI

Desde então, as seleções se encontraram no Maracanã apenas duas vezes, ambas com vitórias da Argentina por 1 a 0. A primeira foi em um amistoso em 1998, com o atacante Claudio López marcando o único gol da partida. A segunda, mais fresca na memória dos brasileiros, representou a retirada de um peso dos ombros de Lionel Messi. Depois de fracassos em outras edições da Copa América, o craque chegou a final novamente em 2021, contra o Brasil. O jejum da Argentina era de 28 anos sem títulos. O time já era comandado por Lionel Scaloni e foi Di María que colocou a Argentina novamente no topo da América, abrindo caminho para a conquista do mundo no ano seguinte.