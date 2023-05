Mais de 150 torcedores são presos na Holanda por gritos antissemitas antes do jogo Ajax x AZ Alkmaar

Um grupo de 154 torcedores foi preso pela polícia holandesa em Amsterdã neste sábado, dia 6, por cânticos antissemitas antes de uma partida entre Ajax e AZ Alkmaar, pelo campeonato nacional. Segundo comunicado da corporação em seu site, o incidente ocorreu em uma estação de metrô perto da Johan Cruyff Arena, casa do Ajax, onde foi realizado o jogo.

O registro indica que os detidos foram alertados mais de uma vez a interromper os gritos antissemitas, mas não obedeceram. Por causa disso, o trem parou na estação Strandvliet, em torno das 19h30 (14h30 no horário de Brasília), para que todos que cantavam fossem presos. A confusão foi gigantesca.

Torcida do Ajax tem forte ligação com Israel e a comunidade judaica. Foto: Reprodução/Getty Images

“A polícia deteve 154 torcedores de futebol esta noite por canções antissemitas no metrô da cidade. O trem foi parado e os apoiadores foram presos por insulto”, escreveu o centro de comando da Polícia de Amsterdam em sua conta oficial no Twitter. O jogo em si terminou em 0 a 0.

Tanto Ajax quando sua cidade, Amsterdã, possuem forte ligação com a comunidade judaica. Antes da Segunda Guerra Mundial, estima-se que 80 mil judeus viviam na capital holandesa, que era conhecida como “Jerusalém do Ocidente” antes de ser invadida pela Alemanha de Hitler e ter parte do seu povo exterminado. Não somente isso, o clube também já teve diversos presidentes e jogadores praticantes da religião judaíca.

Essas raízes são abraçadas pela torcida, que frequentemente leva bandeiras de Israel aos jogos - incluindo bandeirões - e canta músicas exaltando a antiga comunidade. No entanto, isso também é alvo de provocação de parte dos rivais, que já proferiram gritos referentes ao Holocausto, um dos eventos mais tristes da humanidade e de maior dor para os judeus.

A polícia de Amsterdã não deu maiores detalhes sobre a prisão do grupo de adeptos nem qual será sua punição. Ajax e AZ também não se pronunciaram até o momento.