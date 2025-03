Mais uma eliminação precoce: veja os fiascos do Corinthians na Pré-Libertadores

O Corinthians voltou a dar adeus à Libertadores antes mesmo de chegar à fase de grupos do torneio sul-americano. Nesta quarta-feira, o time do Parque São Jorge não conseguiu reverter na Neo Química Arena a ampla vantagem de 3 a 0 acumulada pelo Barcelona no jogo de ida da segunda e última fase da Pré-Libertadores, no Equador. Foi eliminado após vencer por apenas 2 a 0, nesta quarta-feira, em Itaquera.

Para tristeza da torcida corintiana, esta não foi a primeira vez em que a equipe alvinegra caiu na Copa Libertadores ainda na fase preliminar da competição. Isso já havia acontecido em outras duas oportunidades: em 2011 e em 2020.

Torcida corintiana assistiu a mais uma eliminação do time alvinegro em Itaquera. Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE A Pré-Libertadores surgiu em 2005 e até 2010, todos os clubes brasileiros que tinham participado desta fase do torneio haviam tido sucesso e avançado até os grupos. Em 2011, com Tite no comando e os galáticos Roberto Carlos e Ronaldo em campo, o Corinthians enfrentou o Tolima, da Colômbia, para se juntar aos demais classificados da competição. Na partida de ida, no Pacaembu, um frustrante 0 a 0 ligou o sinal de alerta para a equipe paulista. Na volta, em Ibagué, o primeiro tempo também acabou sem gols. Na etapa final, os colombianos marcaram duas vezes e ficaram com a vaga com uma vitória por 2 a 0.

O Corinthians chegou a disputar a Pré-Libertadores mais uma vez em 2015, com sucesso, quando passou pelo Once Caldas, outro colombiano. Em 2020, contudo, a eliminação de novo veio cedo. O adversário daquele ano foi o Guarani do Paraguai, equipe que eliminou os corintianos nas oitavas de final de 2015.

O primeiro confronto com os paraguaios aconteceu em Assunção e a equipe da casa venceu por 1 a 0. O Corinthians esboçou uma reação na Neo Química Arena, saiu na frente do marcador em um golaço de Luan e, mesmo com a expulsão de Pedrinho, abriu 2 a 0 no primeiro tempo com Boselli. No início da etapa final, no entanto, um gol do Guarani decretou uma derrota por 2 a 1 que classificou os visitantes pela vantagem do gol marcado fora de casa.