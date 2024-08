Mallorca x Real Madrid no Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após uma temporada onde lutou contra o rebaixamento até a última rodada, a equipe da casa busca iniciar o torneio nacional com o pé direito e se manter na elite espanhola por mais um ano. Do outro lado, no entanto, enfrentarão o atual campeão da Espanha.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu a Supercopa da Uefa no meio da semana e viu Kylian Mbappé finalmente estrear com a camisa branca. Agora, o time busca manter e justificar o favoritismo contra um oponente mais fraco, ao menos no papel.