Malvadão Rodinei faz gol do título do Fla na Copa do Brasil após jogo duríssimo contra o Corinthians

O Corinthians foi longe na Copa do Brasil, assim como o seu torcedor, que se fez presente no Maracanã na noite desta quarta-feira para se apegar ao fio de esperança que ainda tinha diante do melhor time do futebol brasileiro, se não o mais eficiente, ao menos o de mais qualidade entre os jogadores. O Flamengo cheira a talento, se é que é possível cheirar a talento. Pena que teve corintiano tentando ganhar o estádio na marra - 14 foram presos antes de a bola rolar por furar o portão 10, sem ingressos, na cara e na coragem. Quem comprou entrada e foi para torcer viu um Corinthians aguerrido, melhor em todo o segundo tempo e que, por pouco, bem pouco, não estragou a festa do anfitrião.

Era preciso acreditar! Não se perde jogo na véspera e foi acreditando nisso que a caravana de torcedores do Corinthians rumou para o Rio. Chegar à final era um campeonato para o time de Vítor Pereira. Ganhar a decisão era outro. A escalação com Piton fazendo uma espécie de mais um homem no meio de campo foi a maneira encontrada pelo treinador para tentar sofrer menos e segurar o Flamengo em sua casa e alegria. Da mesma forma, não merece nosso respeito, os rubro-negros que tentaram invadir o estádio.

Jogadores do Flamengo festejam cobrança de Rodinei e título da Copa do Brasil no Maracanã Foto: Antonio Lacerda / EFE

É preciso reconhecer também a simples, mas bonita festa para a entrada da taça e dos jogadores, as bandeiras no gramado e as luzes dentro do Maracanã. Deu um clima legal.

Até entrar em campo, os jogadores corintianos se olhavam no vestiário enquanto se aqueciam, se abraçavam e também se apegavam à pequena possibilidade de ganhar do melhor time do Brasil diante de sua gente. A disputa dos pênaltis sempre esteve na opção de todos, até mesmo do goleiro Cássio, que poderia ter festejado seu 10º título no Corinthians. Ele sabia que se os tiros livres fossem o desfecho dos 90 minutos, com outro empate a exemplo do que ocorreu em São Paulo, a decisão era com ele. Os jogadores treinaram cobranças. O goleiro não tem como fazer isso. É na hora da batida que ele escolhe voar para um lado ou para o outro. Era a melhor chance do Corinthians na véspera.

Mas não foi assim totalmente. O Corinthians jogou muito, correu mais do que o rival, afogado em sua soberba no segundo tempo, dando risos debochados quando as jogadas ofensivas não aconteciam como se esperava. O Corinthians deu um suador no Flamengo, calou sua torcida, colocou medo e pavor nela em pleno Maracanã. Empatou a partida e levou a decisão para os pênaltis. Que partida fez os corintianos, de dar orgulho para a sua torcida e tapa de pelica nos que criticaram alguns jogadores, como o próprio goleiro Cássio.

O Flamengo se impôs no primeiro tempo e nos pênaltis (6 a 5), com a cobrança de Rodinei, a última depois das cinco primeiras, as alternadas. Rodinei foi o malvadão do jogo. Logo ele, criticado e limitado pela direita. O Flamengo é tetra agora da Copa do Brasil. Garantiu sua participação na Libertadores de 2023, dando mais emoção ao Campeonato Brasileiro porque abre uma vaga para os rivais. Colocou a mão em R$ 60 milhões de premiação, dinheiro que deve pagar quatro meses de salário de seu elenco, ou nem isso.

Também ganhou tranquilidade para disputar outra decisão, mais importante do que a Copa do Brasil, a final da Libertadores com o Athletico-PR em jogo único no Equador. Quem ganhar vai para o Mundial de Clubes da Fifa. Ganha mais dinheiro e prestígio. É o Flamengo sendo Flamengo. O clube abriu mão do Brasileirão para ganhar as Copas. Uma já levou para a Gávea. A outra está encaminhada.

Ao vice, o respeito de todos e o dissabor de chegar tão perto da taça e não tocá-la. O Corinthians volta para casa para retomar seu lugar na parte de cima do Brasileirão, de modo a confirmar seu lugar na próxima Libertadores também. Não precisa de muito. Basta não se abater, acreditar que fez uma ótima decisão no Rio e seguir em sua pegada pelos três pontos nas seis partidas que ainda restam para o fim da temporada. A bem da verdade é que ganhar a Copa do Brasil era um sonho do qual o corintiano não queria acordar. E foi isso mesmo: apenas um sonho.