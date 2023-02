Manchester City desbanca Arsenal em Londres e toma liderança do Campeonato Inglês

Após o domínio instituído pelo Arsenal desde o ano passado, o Campeonato Inglês ganhou um novo líder nesta quarta-feira. Em má fase, o time londrino chegou ao terceiro jogo sem vitória ao cair justamente diante de seu principal rival na briga pelo título, o Manchester City, que venceu por 3 a 1 o duelo direto disputado no Emirates Stadium, em jogo atrasado de 12ª rodada da liga nacional, e assumiu a primeira colocação.

Os dois estão empatados com 51 pontos, mas a equipe comandada por Pep Guardiola fica à frente pois tem vantagem de 36 a 26 no saldo de gols. Apesar disso, o time do técnico Mikel Arteta tem um jogo atrasado da sétima rodada para repor no dia 3 de março, contra o Everton.

Leia também Neymar é oferecido ao Chelsea e time inglês pode pagar R$ 334 milhões ao PSG pelo brasileiro

O Arsenal começou o jogo com uma postura ofensiva, preenchendo espaços no campo de ataque para tentar dificultar a saída de bola adversária. Com as bolas nos pés, conseguida rodá-la, mas encontrava dificuldade diante de um City que concentrava a marcação no meio de campo, sem abrir mão da estratégia durante toda a primeira metade do primeiro tempo. No momento em que o time londrino começou a encontrar mais caminhos para levar perigo ao gol de Ederson, viu o adversário responder de forma mais eficiente.

Manchester City supera o Arsenal em Londres e se torna líder do Campeonato Inglês. Foto: Ian Kington/ AFP

Até então tímida no ataque, a equipe de Manchester abriu o placar aos 23 minutos, quando Tomiyasu tentou recuar para o goleiro Ramsdale em um passe longo, mas viu De Bruyne interceptar no meio do caminho para colocar na rede. O gol colocou o City provisoriamente na liderança, mas o Arsenal retomou o posto antes do intervalo, graças a uma cobrança de pênalti convertida por Saka, aos 41 minutos.

O time comandado por Guardiola também pôde celebrar a marcação de um pênalti, porém apenas por um breve momento. O árbitro assinalou penalidade aos 11 minutos do segundo tempo, após Haaland cair durante disputa com Gabriel Magalhães. Em seguida, o VAR revisou o lance e anulou a decisão de campo.

O pênalti não fez falta, pois Grealish se projetou livre pelo lado esquerdo da área, aos 26 minutos, para fazer o segundo gol visitante. Perto do fim do jogo, aos 36, o artilheiro Haaland, que não marcava há três jogos, aproveitou passe para trás de De Bruyne e dominou antes de fechar o placar.