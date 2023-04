Manchester City empata com Bayern em Munique e encara Real Madrid na semifinal da Champions

Nada de reviravoltas. A vantagem construída no jogo de ida prevaleceu e o Manchester City confirmou sua vaga às semifinais da Champions League, nesta quarta-feira. O time inglês empatou com o Bayern de Munique, na Allianz Arena, por 1 a 1, após anotar 3 a 0 em casa, e agora desafia o multicampeão Real Madrid.

Haaland, agora com 12 gols na atual edição, foi o nome na classificação inglesa. Após desperdiçar um pênalti na etapa inicial e falhar na primeira chance na cara de Sommer, ganhou no mano a mano com Upamecano e fez o gol da classificação do City. Kimmich ainda deixou tudo igual no fim.

Levando em consideração apenas os mata-matas da Champions - oitavas e quartas - o maior artilheiro da temporada (são impressionantes 48 gols anotados pelo camisa 9) agora soma oito bolas nas redes adversárias. O recorde é de 11.

Jogadores do City se abraçam após confirmação de gol sobre o Bayern. Foto: Christof Stache/ AFP

Guardiola prometeu colocar o Manchester City para atacar também, ciente que apostar somente na defesa seria problemático, mesmo com vantagem gigantesca dos 3 a 0 do Etihad Stadium. E De Bruyne por pouco não ampliou a vantagem no começo. A finalização parou no goleiro Sommer.

No ímpeto de ir para frente, o City saiu jogando errado aos 16 minutos, Musiala serviu Sané, cara a cara, mas o toque para tirar de Alisson foi forte e a bola saiu, para lamentos da torcida e de Thomas Tuchel. Guardiola fez careta com o susto.

No minuto seguinte, Haaland escapou livre e acabou derrubado por Upamecano. O zagueiro levou cartão vermelho direto, mas acabou salvo pelo auxiliar, que flagrou impedimento do norueguês. Ambos voltariam a aparecer aos 34, após uma batida ao gol bater no braço do zagueiro e um pênalti ser anotado. O artilheiro mandou pelo alto.

O lance podia encaminhar de vez a vaga do time inglês à semifinal após o Bayern ter criado outras chances e errar o alvo ou parar em Ederson, perfeito após cobrança de falta de Sané, por exemplo. Antes do intervalo, o brasileiro ainda espalmou a bomba de Coman antes de levar amarelo por matar tempo.

Os minutos finais da fase foram de chutes de longe do Bayern, já na base do desespero, e com alguns jogadores com os nervos à flor da pele em campo querendo briga.

A etapa final, com o tempo correndo contra. O Bayern perder a organização e começou a apelar para finalizações de todo lado. Com um amontoado de gente na frente, acreditava que poderia, enfim, abrir o placar. Esqueceu-se, contudo, que havia um goleador em grande fase do outro lado.

Haaland parou em Ederson no começo, mas na segunda chance não falhou. Ganhou na força de Upamecano e calou o estádio. A cara fechada e desiludida de Oliver Kahn refletia a decepção dos alemães, novamente eliminados com time forte e capaz de brigar pela taça.

Nem o gol de pênalti de Kimmich aos 37 minutos foi capaz de reanimar o Bayern. Valeu somente para não perder novamente, pois a desvantagem era enorme com quase nada de tempo pela frente.