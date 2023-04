City apresenta projeto de R$ 1,8 bilhão para ampliar estádio para 60 mil torcedores e um hotel

A direção do Manchester City apresentou projeto para ampliar a capacidade do Etihad Stadium para 60 mil torcedores. O plano é ter condições de receber até 61 mil fãs, tornando o estádio o terceiro maior do Campeonato Inglês, atrás apenas das casas do Manchester United e do Tottenham. A capacidade atual é de 53.400.

O clube inglês informou nesta terça-feira que a proposta é criar 7 mil novos assentos no estádio atual, que seriam acrescidos no lado norte da arena, com um nível a mais nas arquibancadas. O projeto tem ainda a ideia de uma nova loja para o clube, um museu e um hotel com capacidade para 400 hóspedes. O hotel receberia o público que frequentaria o estádio e também o ginásio, já em construção, para receber 23.500 torcedores ao lado do Etihad Stadium. A arena menor poderia sediar eventos de negócio.

Manchester City apresentou proposta para renovação do Etihad Stadium Foto: Divulgação/Manchester City

O projeto de ampliação do estádio deve custar 300 milhões de libras, equivalente a R$ 1,8 bilhão, e deve levar três anos para ficar pronto, após a aprovação por parte da prefeitura de Manchester. Será a segunda reforma de ampliação do local. A primeira aconteceu em 2015, o que rendeu 6 mil novos assentos ao estádio.

A arena do Manchester City é uma das dez que constam no projeto do Reino Unido e da Irlanda para sediar a Eurocopa de 2028. Pela candidatura apresentada, o estádio inglês teria capacidade para receber justamente 61 mil torcedores. Se o plano for aprovado, o City vai superar o Arsenal, cujo Emirates Stadium pode receber 60.704 torcedores, e o West Ham, que manda seus jogos no Estádio Olímpico (60 mil lugares), em capacidade de público em seu estádio.

O Old Trafford, do Manchester United, segue como o maior estádio da Inglaterra, com estrutura para receber 74.310 torcedores. A arena do Tottenham aparece em segundo lugar, com 62.850 lugares.