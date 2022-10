Guardiola e Klopp trocam elogios antes de duelo entre City e Liverpool pelo Campeonato Inglês

Liverpool e Manchester City dividiram as atenções do futebol inglês nos últimos anos. Neste domingo, eles se enfrentam pela primeira vez na temporada, mas em momentos diferentes. Enquanto o City de Pep Guardiola é o atual vice-líder, com 23 pontos - um a menos que o Arsenal -, os Reds de Jürgen Klopp ocupam apenas a 10ª posição. Apesar dessa diferença entre as equipes, os treinadores rasgaram elogios um ao outro em entrevistas coletivas antes do confronto.

Apesar da fase oscilante vivida pelo Liverpool, dono de apenas dez pontos, Guardiola considera a equipe de Anfield a principal ameaça ao seu Manchester City. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, dois dias antes de enfrentar a equipe comandada por Klopp, em duelo marcado para às 12h30 de domingo (horário de Brasília), o espanhol disse acreditar que o rival conseguirá se recuperar em breve.

“(O Liverpool) Sempre foi e sempre será (candidato ao título). Eu sei da qualidade que eles têm, e eles sabem da nossa qualidade. Se me perguntassem isso faltando cinco ou dez jogos para o fim do campeonato, eu diria que o Liverpool não poderia atingir o topo. Mas, no momento em que estamos, com a parada para a Copa do Mundo, tudo pode acontecer”, comentou o treinador.

Liverpool e Manchester City dominam o futebol inglês nos últimos anos. Foto: Frank Augstein/AP

O duelo deste final de semana será em Anfield, onde Guardiola celebrou apenas uma vitória como treinador do City. O único triunfo foi a goleada por 4 a 1, em 2021, quando o estádio não recebeu torcedores por causa das restrições de combate à pandemia de covid-19. A atmosfera do local, contudo, não é vista como um fator determinante pelo espanhol.

“É claro que o público envolve todo o estádio, mas basicamente porque eles têm um bom time. É uma das maiores e mais legais atmosferas, é um prazer estar lá. Mas, como eu disse anteriormente, é um jogo de futebol, é o Liverpool, e o que importa é a qualidade que o time deles tem”, avaliou.

A vitória do ano passado foi a última do City sobre o time de Klopp. Depois disso, os encontros entre as equipes terminaram em dois empates por 2 a 2 e duas vitórias do Liverpool, uma por 3 a 2 (semifinal da Copa da Inglaterra) e outra por 3 a 1 (final da Supercopa da Inglaterra).

Lado do Liverpool

A goleada por 7 a 1 aplicada pelo Liverpool sobre o Rangers, pela Champions League, não causou nenhum tipo de euforia no treinador Jürgen Klopp, que mantém os pés no chão enquanto prepara seus jogadores para o duelo com o Manchester City no domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O alemão vê time comandado por Pep Guardiola como “o melhor do mundo”, por isso defende que a vitória elástica do meio da semana, contra um adversário de patamar inferior, não pode ser usada para criar ilusões.

“Tivemos muitos momentos positivos, mas, com todo o respeito ao Rangers, sabemos que há uma grande lacuna entre o Rangers e o Manchester City, então temos que preparar o jogo de uma maneira diferente”, comentou Klopp em coletiva nesta sexta-feira. “Vamos tentar, em Anfield, com o apoio da nossa torcida, vencer o melhor time de futebol do mundo. Isso é um grande desafio, mas sempre foi e sempre será”, completou.

O Liverpool está oscilando bastante desde o início da temporada, não à toa está no meio da tabela da liga nacional, com dez pontos somados e sem vencer há três jogos. Por isso, uma vitória no domingo seria de grande valor para recolocar o time de Anfield nos trilhos.

Roberto Firmino é o artilheiro do Liverpool nesta temporada. Foto: Adam Vaughan/EFE

Uma das apostas para tentar superar o City é o atacante Roberto Firmino, que já marcou oito gols em 12 partidas nesta temporada. Contra o Rangers, balançou a rede duas vezes. Apesar dos bons números do brasileiro, Klopp ponderou e disse que ainda há margem para o jogador crescer e protagonizar exibições mais constantes, assim como o restante da equipe.

“Bobby é um jogador excepcional, acho que ninguém diz isso com mais frequência do que eu. Mas é assim, não é como se Bobby estivesse voando em todos os jogos. Então, agora pegamos os números e dizemos: ‘Esse é o melhor começo de temporada’. Isso pode ser estatisticamente o caso, mas nós, como equipe, não tivemos o melhor começo de nossas vidas, e isso é por diferentes razões”, avaliou.

