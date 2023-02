Manchester City é acusado pela Premier League de violar regras financeiras e pode perder pontos

O Manchester City foi acusado pela Premier League, liga responsável pelo Campeonato Inglês, nesta segunda-feira de violar uma série de regras financeiras entre 2009 e 2018, período no qual o clube se consolidou como uma das principais forças do futebol inglês e europeu após sua aquisição pela família governante de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Ferir as regras do fair play financeiro na Europa é levado muito à sério, com punições pesadas, como perda de ponto e até rebaixamento.

A liga divulgou um longo comunicado detalhando uma lista de supostas violações de regulamentos do Manchester City após uma investigação de quatro anos, cobrindo um período em que o time conquistou três títulos da Premier League (2012, 2014 e 2018).

Leia também Mulher de Daniel Alves vai à prisão e descarta divórcio ‘no pior momento da vida’ do jogador

O City ainda é acusado de não fornecer “informações financeiras precisas que forneçam uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube nesse período” entre 2009 e 2018 ou fornecer “detalhes completos sobre a remuneração dos gerentes em seus contratos relevantes” de 2009 a 2013. Antes da acusação, a Premier League fez uma série de investigação das contas do clube.

Manchester City corre risco de punição severa na Premier League por infrações financeiras. Foto: Phil Noble/Reuters

Outras supostas infrações incluem o não cumprimento dos regulamentos da Uefa de 2013 a 2018, regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League de 2015 a 2018 e falta de cooperação na investigação da liga desde dezembro de 2018 até os dias atuais. A liga inglesa, uma das mais fortes e ricas do mundo, disse que encaminhou as acusações a uma comissão independente antes de uma audiência confidencial.

O Manchester City pode estar em risco de punição severa de agora em diante. O clube ainda não se manifestou. O livro de regras da Premier League dá a uma comissão disciplinar poderes para impor uma série de sanções, além do escopo mais amplo de “qualquer outra penalidade que julgar adequada”. O maior temor dos clubes nessa condição é ser rebaixado.

Segundo a imprensa inglesa, a perda de pontos na tabela de classificação não está descartada. O time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola atualmente ocupa a segunda colocação, com 45 pontos, cinco atrás do líder Arsenal. E trilha seu caminho também na Liga dos Campeões, competição que Pep ainda não venceu com o time inglês.

No fim de janeiro deste ano, a Juventus foi punida com a perda de 15 pontos no Campeonato Italiano por acusação de fraude fiscal. O clube responde na Justiça por obter lucro por meio de um esquema para recebimento de comissões ilegais de jogadores transferidos e emprestados. A Juventus tem ações na Bolsa de Valores.

O City tem como presidente Khaldoon Al Mubarak, empresário dos Emirados Árabes e CEO da Mubadala Investment Company, empresa de finanças públicas do Emirados Árabes. Sua fortuna é avaliada em US$ 25 bilhões (R$ 137 bilhões).

Em comunicado, o clube afirma estar “surpreso” pelas supostas violações nas regras da Premier League, mas espera que o tema seja investigado por uma comissão independente. “Esperamos que este assunto seja encerrado de uma vez por todas”, conclui o City.

Confira a nota do Manchester City na íntegra:

O Manchester City está surpreso pelas alegações dessas supostas violações das regras da Premier League, principalmente devido ao extenso envolvimento e à vasta quantidade de materiais detalhados que o EPL recebeu.

O clube aprecia a revisão deste assunto por uma Comissão independente, para considerar imparcialmente o corpo abrangente de evidências irrefutáveis que existem em apoio à sua posição.

Como tal, esperamos que este assunto seja encerrado de uma vez por todas.

Continua após a publicidade

O QUE É FAIR PLAY FINANCEIRO

Em 2020, o Manchester City foi banido pela Uefa de duas edições da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, o clube inglês recebeu multa de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 140 milhões). O motivo? Descumpriu as regras do fair play financeiro. O fair play financeiro é um mecanismo criado pela Uefa para evitar que os clubes gastem valores superiores aos que forem arrecadados em suas gestões e, consequentemente, consigam pagar suas contas em dia, como in formou o Estadão anos atrás.

Saiba mais sobre o fair play financeiro, suas definições, para que serve, quais são as penas para os clubes que deixam de cumprir as regras financeiras dos campeonatos na Europa. /Com informações da AP