A saída de Txiki Begiristain, diretor de futebol do Manchester City por 12 anos, pode indicar uma mudança no clube. O espanhol optou por se aposentar, aos 60 anos, ao final desta temporada. Caminho semelhante pode seguir Pep Guardiola, técnico da equipe desde 2016/2017. Não necessariamente o da aposentadoria, mas sim em escolher deixar o clube pela porta da frente, ao término do seu contrato em 2024/2025.

“Após 12 anos repletos de troféus no Etihad Stadium, Txiki deixará o cargo atual após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e será sucedido por Hugo Viana, do Sporting”, anunciou o clube, em nota. “Estamos ansiosos para prestar homenagem à notável contribuição de Txiki ao Manchester City no final da temporada.”

Desde que chegou ao City, em 2016, Guardiola adota uma postura cautelosa ao tratar de suas renovações contratuais. A mais recente, em dezembro de 2022, foi antecedida de declarações nas quais o catalão afirmava “não ter pressa” para definir seu futuro na Inglaterra. “Eu estou aqui há tanto tempo porque vencemos e continuamos vencendo. Caso contrário, eu não estaria aqui, na frente de vocês, após seis temporadas”, disse em fevereiro de 2022.

Guardiola chegou ao Manchester City em 2016, após passagem pelo Bayern de Munique. Foto: Oli Scarff/ AFP

Begiristain foi um dos pilares do sucesso recente do Manchester City. É ele quem aparece nas fotos oficiais ao lado das contratações do clube – como Erling Haaland, Jack Grealish, Rodri, entre outros. Em seu período, foi responsável por consolidar o time como uma das potências na Inglaterra. As conquistas, como o tetracampeonato da Premier League e a inédita Champions League, vieram ao longo do trabalho. "A realidade é que estou mais perto de sair do que de ficar. São oito anos, serão nove. No momento, a sensação é só que quero ficar na próxima temporada", disse Guardiola, em maio, após a conquista da Premier League. A fala ganha ainda mais força com a saída Begiristain. A dupla espanhola já havia trabalhado em conjunto no Barcelona, na temporada 2009/2010. Após breve passagem pelo Bayern de Munique, Guardiola reencontrou o compatriota no City, em 2016.

Begiristain deixará o futebol após a disputa do Super Mundial de Clubes, em 2025. A escolha por Hugo Viana, de 41 anos, intensifica os rumores de um novo treinador para o clube inglês a partir do próximo anos. Rúben Amorim, também do Sporting, é um dos cotados pela imprensa inglesa para assumir o comando do City. Se for escolhido, seria uma reedição da dupla portuguesa, dessa vez em solo inglês.

Viana foi um dos responsáveis por escolher Amorim para o comando do Sporting, em 2020. Na mesma temporada, o treinador liderou o clube à conquista do Campeonato Português. Repetiu a dose em 2023/2024 e é tido como um dos nomes mais promissores da Europa – tem apenas 39 anos. Além disso, o Sporting lidera a competição nacional nesta temporada e continua invicto na Champions League.

Ruben Amorim é um dos nomes cotados para substituir Pep Guardiola no Manchester City. Foto: Carlos Costa/ AFP

Em Manchester, Pep Guardiola conquistou seis vezes o Campeonato Inglês em oito temporadas – completará a nona em 2025. “Eu amo este clube e sempre será assim. Não pode ser diferente pela forma como me trataram desde o primeiro dia”, disse, em outubro. Mesmo em meio às investigações da Premier League, que acusa o clube de quebrar as regras de Fair Play Financeiro, o catalão abandonou a equipe.

“Eu faço parte deste clube, está nos meus ossos. E, claro, vou defender meu clube. Confio neles, no dono, no presidente, no CEO e em todas as pessoas que trabalham aqui”, afirmou. As duas última renovações contratuais de Guardiola ocorreram em novembro, e com pouco tempo restante em seu vínculo. Guardiola, caso opte por sair, seguirá caminho semelhante de Jurgen Klopp, que escolheu deixar a profissão de técnico e o Liverpool em 2024 – se tornou diretor de clubes da Red Bull.

A missão de Viana no comando do futebol do City não será fácil, já que Begiristain acostumou os torcedores da equipe celeste a colecionarem títulos - foram 21 no período - e torcerem por craques de primeira linha. Foi o espanhol, por exemplo, que convenceu Pep Guardiola a assumir o comando do clube inglês, em 2016, e satisfez os desejos do treinador desde então, contratando nomes como , Haaland, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva e Ederson.