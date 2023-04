Manchester City x Arsenal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester City e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em final antecipada do Campeonato Inglês. Líder, os Gunners precisaram segurar o ataque dos Citizens e, principalmente, Haaland, para garantir seu primeiro título da competição desde 2003/2004.

A partida no Etihad Stadium será o terceiro encontro entre as equipes na temporada – duas vitórias do City até agora – e é uma final antecipada da Premier League. No momento, o Arsenal tem cinco pontos de vantagem na liderança, mas com duas partidas a mais. Caso vença os oito jogos até o final da competição, incluindo o clássico nesta quarta-feira, o City será campeão.

MANCHESTER CITY X ARSENAL

DATA : 26/04/2023 (quarta-feira).



: 26/04/2023 (quarta-feira). HORÁRIO : 16h.



: 16h. LOCAL : Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra.



: Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. TORNEIO: Campeonato Inglês.

Manchester City e Arsenal fazem final antecipada do Campeonato Inglês nesta quarta-feira. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (fechada)



Star+ (streaming)



ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MANCHESTER CITY : Ederson; Akanji, Rúben Dias e Laporte; Stones e Rodri; Mahrez, Gundogan, De Bruyne e Grealish; Haaland. Técnico : Pep Guardiola.

: Ederson; Akanji, Rúben Dias e Laporte; Stones e Rodri; Mahrez, Gundogan, De Bruyne e Grealish; Haaland. : Pep Guardiola. ARSENAL: Ramsdale; Ben White, Holding, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Xhaka e Thomas Partey; Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS

22/04/2023 - Manchester City 3 x 0 Sheffield United - Copa da Inglaterra (semifinal)

3 x 0 Sheffield United - Copa da Inglaterra (semifinal) 21/04/2023 - Arsenal 3 x 3 Southampton - Campeonato Inglês