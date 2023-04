Manchester City x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester City e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 16h (horário de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O confronto acontece na Inglaterra, no Etihad Stadium. Vice-líder do Campeonato Inglês, o City precisa fazer valer o mando de campo para a decisão na Alemanha.

Atual líder do Campeonato Alemão, o Bayern busca seu segundo título da Liga dos Campeões em três, mas lida com a mudança no comando técnico da equipe. Nas últimas semanas, a diretoria decidiu pela demissão de Julian Nagelsmann, campeão alemão na última temporada; Thomas Tuchel, técnico do Chelsea campeão europeu na temporada 2020/2021, assumiu em seu lugar.

Manchester City e Bayern de Munique medem forças nesta terça-feira. Foto: Arte/ Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Manchester, Inglaterra.

ESTÁDIO: Etihad Stadium.

DATA: terça-feira, 11.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SBT (TV Aberta);

TNT Sports (TV Fechada);

HBO Max (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MANCHESTER CITY: Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké e Stones; Rodri, De Bruyne e Gundogan; Bernardo Silva (Mahrez), Grealish e Haaland. Técnico : Pep Guardiola.

Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké e Stones; Rodri, De Bruyne e Gundogan; Bernardo Silva (Mahrez), Grealish e Haaland. : Pep Guardiola. BAYERN DE MUNIQUE: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano e Davies; Goretzka, Kimmich, Sané, Musiala e Gnabry; Muller. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS