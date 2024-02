Manchester City x Chelsea: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester City e Chelsea fazem clássico neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela 25ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês). O time comandado por Pep Guardiola está na caçada ao líder Liverpool, enquanto rival londrino busca a recuperação na competição.

O City vem de seis vitórias consecutivas e tem um jogo a menos. O time de Manchester está na vice-liderança, com 52 pontos, cinco a menos do que o Liverpool, com 57. O Chelsea, por sua vez, faz mais um campeonato decepcionante. Os Blues estão na décima posição, com somente 30 e estão longe de uma vaga em uma competição da Uefa.

Manchester City x Chelsea. Foto: Arte/Estadão

MANCHESTER CITY X CHELSEA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA : 17/02 (sábado).

: 17/02 (sábado). HORÁRIO : 14h30 (horário de Brasília).

: 14h30 (horário de Brasília). LOCAL: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

ONDE ASSISTIR MANCHESTER CITY X CHELSEA AO VIVO

ESPN

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Nathan Aké e Akanji; Rodri, De Bruyne e Foden; Alvarez, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CHELSEA

CHELSEA: Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill e Chilwell; Caicedo e Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Jackson e Nkunku. Técnico: Mauricio Pochettino

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER CITY E CHELSEA

10/02 - Manchester City 2 x 0 Everton - Campeonato Inglês

2 x 0 Everton - Campeonato Inglês 11/02 - Crystal Palace 1 x 3 Chelsea - Campeonato Inglês