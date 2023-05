Manchester City x Chelsea: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Etihad Stadium deve receber uma grande festa neste domingo, 21. O dono da casa, Manchester City, entra em campo contra o Chelsea já com o título do Campeonato Inglês de 2023-2024 garantido. Graças à derrota do Arsenal para o Nottingham Forest no último sábado, os citizens não podem mais ser alcançados na liderança e podem até voltar seus esforços para a Liga dos Campeões da Europa.

Não seria surpresa se Pep Guardiola entrasse com um time misto, já que sua equipe disputará a final do torneio continental contra a Inter de Milão em 10 de junho e precisa de todos os jogadores preservados. Os comandados de Frank Lampard também entram em campo apenas cumprindo tabela, mas de uma maneira bem mais ‘melancólica’, pois não têm mais chances de classificação a quaisquer competições europeias e nem correm o risco de cair.

MANCHESTER CITY X CHELSEA

DATA : 21/05/2023 (domingo)

: 21/05/2023 (domingo) HORÁRIO : 12h00.

: 12h00. LOCAL: Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra.

Manchester City x Chelsea. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

STAR+ (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MANCHESTER CITY : Ederson; Walker, Rúben Dias e Laporte; Stones, Rodri, Mahrez, De Bruyne, Gundogan e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

: Ederson; Walker, Rúben Dias e Laporte; Stones, Rodri, Mahrez, De Bruyne, Gundogan e Grealish; Haaland. Pep Guardiola. CHELSEA: Kepa; Wesley Fofana, Silva e Badiashile; Azpilicueta, Kovacic, Fernandez, Gallagher e Hall; Sterling, Havertz. Técnico: Frank Lampard.

QUEM APITA?

Michael Oliver (Inglaterra).

ÚLTIMOS RESULTADOS