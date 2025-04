Manchester City x Crystal Palace na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Manchester City e Crystal Palace se enfrentam na manhã deste sábado, 12, a partir das 8h30 (de Brasília), em duelo pela 32ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês). A partida acontece no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, e tem transmissão do Disney+.

PUBLICIDADE Na sexta posição do Inglês, o Manchester City entra na reta final da competição em busca de uma vaga na Champions League da próxima temporada, para salvar o pior ano de Pep Guardiola desde que se tornou treinador profissional. Em 2024/2025, os cinco primeiros colocados da Premier League garantem vaga na competição europeia. “Estamos melhores, é melhor ter cinco times em vez de quatro (na Champions League)”, afirmou Pep Guardiola, em entrevista coletiva, antes da partida deste sábado. “Há sete ou oito candidatos (às vagas). Esta é a situação, mas há muitos candidatos. Vai ser até o último momento.”

Manchester City e Crystal Palace se enfrentam pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

O Crystal Palace, por sua vez, costuma ser um incômodo para o Manchester City no Etihad Stadium. Nos último três confrontos entre as equipes no estádio, o City saiu sem a vitória em duas oportunidades (um empate e uma derrota). Além disso, a equipe de Londres vem de uma sequência de cinco jogos sem derrota nesta temporada (quatro vitórias e um empate).

Publicidade

“Amanhã temos um time em uma forma incrível nos últimos um ou dois meses. É sempre difícil com o Palace aqui, admiro muito o técnico e a forma como eles jogam, o talento e a fisicalidade, sem dúvida. Mas temos de ser otimistas para terminar bem esta temporada”, completou Guardiola.

MANCHESTER CITY X CRYSTAL PALACE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data: 12/04/2025 (sábado)

12/04/2025 (sábado) Horário: 8h30 (horário de Brasília)

8h30 (horário de Brasília) Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

ONDE ASSISTIR A MANCHESTER CITY X CRYSTAL PALACE AO VIVO

Disney+ (streaming)

Publicidade

ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY: Ederson; Rico Lewis, Rúben Dias, Josko Gvardiol e O’Reilly; Nico. Kovacic e Gundogan; De Bruyne, McAtee e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

ESCALAÇÃO DO CRYSTAL PALACE

CRYSTAL PALACE: Dean Henderson; Chris Richards, Jefferson Lerma e Maxence Lacroix; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr e Eberechi Eze; Jean-Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER CITY E CRYSTAL PALACE