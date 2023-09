Manchester City x Estrela Vermelha: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vai começar a Champions League 2023/24! Manchester City e Estrela Vermelha abrem o Grupo G da competição europeia nesta terça-feira, dia 19, às 16h pelo horário de Brasília. Atual campeão, o time inglês busca o bicampeonato seguido, o que não acontece na competição desde o começo do milênio. Campeão na última temporada pela primeira vez em sua história, o Manchester City pode ter de jogar apenas ‘contra ele mesmo’ no grupo. Além do Estrela Vermelha, o time terá pela frente o Red Bull Leipzig, da Alemanha, e o Young Boys, da Suíça. Desta forma, Guardiola deve mandar para a partida uma escalação mista, com Lewis e Gomez nas laterais.

Em seu retorno para a Champions League após quatro temporadas, o Estrela Vermelha terá uma estreia complicada. Campeão da Sérvia, o time chega para a competição continental buscando não ser o último colocado de sua chave.

Manchester City x Estrela Vermelha - Champions League Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Manchester, na Inglaterra.

ESTÁDIO: Etihad Stadium

DATA: 19/09/2023.

HORÁRIO: 16h.

ONDE ASSISTIR:

Space (TV Fechada).

HBO MAX (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Akanji, Ake, Gomez; Rodri, Nunes; Phil Foden, Bruno Silva, Alvarez; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Pep Guardiola. ESTRELA VERMELHA: Glazer; Mijailovic, Dragovic, Rodic; Bukari, Krasso, Stamenic, Kangwa, Mitrovic; Lucic, Olayinka. Técnico: Barak Bakhar.

