Manchester City x Fulham: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester City e Fulham se enfrentam neste sábado, 2, às 11h (pelo horário de Brasília), no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês. A partida marca um duelo de equipes em momento e com objetivo diferentes da temporada nacional e movimenta o dia de jogos no campeonato mais rico do mundo.

O Manchester City continua sendo o time a ser vencido na Inglaterra. Atual tricampeão, o time de Guardiola começou a temporada de 2023/2024 com tudo. Após três rodadas, a equipe lidera a competição de maneira isolada com 100% de aproveitamento.

O Fulham vive um começo de temporada irregular. Com três jogos no Campeonato Inglês, a equipe de Londres conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota. Na última rodada, o time superou uma expulsão para empatar com o Arsenal, em 2 a 2.

Manchester City x Fulham - Campeonato Inglês Foto: Arte Estadão

MANCHESTER CITY X FULHAM

DATA: 02/09/2023 (sábado).

HORÁRIO: 11h.

LOCAL: Etihad Stadium, em Manchester.

ONDE ASSISTIR

ESPN 3 (TV Fechada).

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MANCHESTER CITY - Éderson; Wlaker, Rúben Dias, Aké e Gbardiol; Rodri, Kovacic, Grealish, Bernardo Silva e Julian Álvarez; Haaland. Técnico : Pep Guardiola.

: Pep Guardiola. FULHAM - Leno; Tete, Diop, Bassey e Robinson; Palhinha, Andreas Pereira e Lukic; Wilson, Cordova-Reid e Jiménez. Técnico: Marco Silva.

ÚLTIMOS RESULTADOS