Manchester City x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester City e Liverpool se enfrentam hoje, 1, às 08h30 (horário de Brasília), em jogo válido pelo Campeonato Inglês. O confronto ocorre no Etihad Stadium, em Manchester, e marca o encontro entre os dois principais times da Premier League nos últimos anos.

Para o City, o duelo contra o time comandado por Jürgen Klopp tem caráter decisivo. Oito pontos atrás do líder Arsenal, a equipe de Pep Guardiola precisa vencer se quer se manter na briga pelo título. As grandes ausências no time azul são o atacante Erling Haaland, que se lesionou antes da parada para as eliminatórias da Eurocopa e é dúvida para a partida, e o meia Phil Foden, que se recupera de uma cirurgia de remoção do apêndice.

Manchester City x Liverpool: onde assistir e escalações. Foto: Arte/Estadão

No lado vermelho, o foco é em se manter colado no G4 e sonhar com uma vaga para a Liga dos Campeões. Após cair para o Real Madrid nas oitavas de final, o Liverpool quer salvar o restante da sua temporada. Para a partida contra o city, Jürgen Klopp contará com o retorno do atacante uruguaio Darwin Núñez.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Manchester, Inglaterra.

ESTÁDIO: Etihad.

Continua após a publicidade

DATA: 01 de abril de 2023.

HORÁRIO: 08:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Aké; De Bruyne, Rodri e Gündogan; Bernardo Silva, Julián Álvarez e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Elliot, Fabinho e Henderson; Salah, Gakpo e Núñez. Técnico: Jürgen Klopp.

Continua após a publicidade

ARBITRAGEM

Árbitro: Simon Hooper

Assistente 1: Adrian Holmes

Assistente 2: Simon Long

Árbitro de vídeo (VAR): John Brooks

ÚLTIMOS RESULTADOS

18/03 - Manchester City 6 x 0 Burnley- Copa da Inglaterra - Quartas de final.

Continua após a publicidade

15/03 - Real Madrid 1 x 0 Liverpool - Liga dos Campeões - Oitavas de final.