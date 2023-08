Manchester City x Newcastle: onde assistir, horário e escalação das equipes

O atual campeão inglês, Manchester City, tem seu primeiro compromisso diante de seus torcedores nesta edição da Premier League. No Etihad Stadium, os comandados de Pep Guardiola medem forças com o Newcastle, neste sábado, às 16h (horário de Brasília).

Na rodada inaugural do Campeonato Inglês, o City atropelou o Burnley com uma vitória por 3 a 0. O Newcastle não ficou para trás e aplicou uma goleada sobre o Aston Villa, por 5 a 1. As duas equipes estão classificadas para a disputa da Champions League desta temporada.

MANCHESTER CITY x NEWCASTLE

DATA : 19/08 (sábado).

: 19/08 (sábado). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Manchester City e Newcastle se enfrentam neste sábado. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MANCHESTER CITY : Ederson; Walker, Gvardiol, Akanji e Aké; Rodri, Kovacic, Foden e Palmer; Grealish e Haaland. Técnico : Pep Guardiola.

: Ederson; Walker, Gvardiol, Akanji e Aké; Rodri, Kovacic, Foden e Palmer; Grealish e Haaland. : Pep Guardiola. NEWCASTLE: Pope; Trippier, Botman, Schär e Burn; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Almirón, Isak e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

ÚLTIMOS RESULTADOS