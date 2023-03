Manchester City x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester City e RB Leipzig jogam nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. No primeiro jogo, disputado na Alemanha, as equipes empataram em 1 a 1. Uma vitória simples, de qualquer uma das equipes, garante a vaga às quartas; em caso de novo empate, a decisão irá para a prorrogação e, se a igualdade persistir, pênaltis.

Na ida, disputada em fevereiro, o Manchester City chegou a abrir o placar com Mahrez, mas o Leipzig empatou na segunda etapa com o zagueiro Gvardiol, destaque da Croácia na última Copa do Mundo.

Manchester City e RB Leipzig empataram em 1 a 1 na partida de ida da Champions League. Foto: Filip Singer/EFE

ONDE ASSISTIR MANCHESTER CITY X RB LEIPZIG

Manchester City e RB Leipzig terá transmissão na TNT Sports, na TV fechada, e na HBO Max, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília) no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias e Aké; Bernardo Silva, Rodri e Grealish (Gundogan); De Bruyne, Haaland e Mahrez. Técnico: Pep Guardiola

RB LEIPZIG: Blaswich; Henrichs, Orbán, Gvardiol e Raum; Laimer e Kampl; Szoboszlai e Forsberg; Werner e André Silva. Técnico: Marco Rose.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Ambas as equipes vêm de vitória em suas respectivas ligas nacionais. No Campeonato Inglês, o Manchester City derrotou o Crystal Palace, fora de casa, por 1 a 0 - gol de Haaland, de pênalti. Pelo Alemão, o RB Leipzig mostrou sua superioridade e não teve dificuldades para derrotar o Borussia Monchengladbach por 3 a 0.