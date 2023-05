Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Real Madrid e Manchester City decidem nesta quarta-feira a disputa por uma das vagas à final da Champions League, que acontece em Istambul. No Etihad Stadium, estádio do time inglês, as equipes voltam a se enfrentar após empate em 1 a 1 na ida. A partida acontece às 16h, no horário de Brasília.

Em igualdade no agregado, a vitória simples garante qualquer uma das equipes na final da Champions League, contra a Inter de Milão. O Manchester City tenta a revanche sobre o Real Madrid, após ser eliminado pelos rivais na mesma fase da competição na última temporada.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Manchester, Inglaterra.

ESTÁDIO: Etihad Stadium.

DATA: 17 de maio de 2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira em busca de uma vaga na final da Champions League. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

TNT Sports (TV fechada);

HBO Max (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MANCHESTER CITY : Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji e Stones; Rodri e Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne e Grealish; Haaland. Técnico : Pep Guardiola.

: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji e Stones; Rodri e Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne e Grealish; Haaland. : Pep Guardiola. REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga; Kroos, Modric e Valverde; Rodrygo, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS

06/05 - Everton 0 x 3 Manchester City - Campeonato Inglês

- Campeonato Inglês 13/05 - Real Madrid 1 x 0 Getafe - Campeonato Espanhol.