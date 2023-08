Manchester City x Sevilla: onde assistir, horário e escalação das equipes na Supercopa da Uefa

Manchester City e Sevilla se enfrentam nesta quarta-feira em Atenas, a partir das 16h (horário de Brasília), pela decisão da Supercopa da Uefa. A partida marca o encontro dos campeões da Champions League e da Europa League em 2022/2023 e abre o calendário do futebol europeu na temporada 2023/2024. A partida acontece no estádio Georgios Karaiskakis e tem transmissão do SBT, HBO Max e TNT.

O City tenta iniciar sua temporada com um título europeu após a conquista da tríplice coroa (Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Champions League) no último ano. Para o duelo com o Sevilla não terá De Bruyne, que sofreu nova lesão muscular na primeira partida da Premier League, e Bernardo Silva, que não viajou junto ao elenco para Atenas.

Já o Sevilla disputa sua sexta edição de Supercopa da Uefa e tenta se sagrar campeão pela primeira vez desde 2006, ano em que derrotou o Barcelona na decisão. A equipe espanhola é a maior campeã da Europa League, com seis títulos, e venceu a Roma, de José Mourinho, na final da última temporada.

Manchester City e Sevilla se enfrentam nesta quarta-feira pela Supercopa da Uefa Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Atenas, na Grécia.

: Atenas, na Grécia. ESTÁDIO : Georgios Karaiskakis.

: Georgios Karaiskakis. DATA : 16/08/2023 (quarta-feira).

: 16/08/2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SBT (TV aberta)

TNT Sports (TV fechada).

HBO Max (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MANCHESTER CITY : Ederson; Walker, Akanji, Gvardiol e Aké; Rodri e Kovacic; Palmer, Foden e Grealish; Haaland. Técnico : Pep Guardiola.

: Ederson; Walker, Akanji, Gvardiol e Aké; Rodri e Kovacic; Palmer, Foden e Grealish; Haaland. : Pep Guardiola. SEVILLA: Bono, Jesús Navas, Badé, Gudelj e Acuña; Jordán e Rakitic; Ocampos, Lamela e Torres; En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar.

ÚLTIMOS RESULTADOS