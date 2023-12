Manchester City x Sheffield United: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester City e Sheffield United ficam frente a frente neste sábado, 30, às 12h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Após vencer de virada o Everton fora de casa por 3 a 1 na quarta-feira, 27, o time de Pep Guardiola encontra sua torcida no último jogo do ano no Etihad Stadium, em Manchester.

A situação dos dois times na tabela da Premier League é totalmente oposta. Favorito para a partida e ainda embalado pela conquista do Mundial de Clubes, o City é o quarto colocado no campeonato, com 37 pontos, enquanto o Sheffield, que perdeu em casa seu último jogo por 3 a 2 para o Luton Town, ocupa a lanterna da competição com apenas 9 pontos.

City e Sheffield vivem momentos distintos no Campeonato Inglês Foto: Arte/Estadão

MANCHESTER CITY X SHEFFIELD UNITED: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 30/12 (sábado).

HORÁRIO: 12h (de Brasília).

LOCAL: Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR MANCHESTER CITY X SHEFFIELD UNITED AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE MANCHESTER CITY E SHEFFIELD UNITED

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké e Akanji; Lewis e Rodri; Bernardo Silva, Foden e Grealish; Julian Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

