Manchester City x Tottenham: onde assistir, horários e escalação das equipes

Manchester City e Tottenham duelam neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. A partida é válida pela 14ª rodada da Premier League. De um lado o time de Pep Guardiola quer aproximar-se do Arsenal, que lidera a liga. Já os visitantes querem reencontrar a vitória.

O City vem de uma vitória por 3 a 2 contra o RB Leipzig pela Champions League. Já pelo Campeonato Inglês, a última vitória foi no começo de novembro, contra o Bournemouth. Desde então, o time apenas empatou, contra Chelsea e Liverpool. Mesmo que vença neste domingo, a equipe de Manchester não tem chances de chegar aos 33 pontos do do Arsenal, porém, fica a apenas um do rival.

A situação pior é do Tottenham. O clube começou a temporada como sensação do campeonato, chegou a liderar, mas perdeu o posto e hoje é apenas sexto, com 26 pontos. A última vitória do clube londrino foi no final de outubro, 2 a 0 sob o Crystal Palace. Desde então, são três derrotas em três jogos.

Manchester City não tem chances de liderança nesta rodada, mas precisa aproximar-se do Arsenal, enquanto Tottenham quer voltar a vencer. Foto: Arte/Estadão

MANCHESTER CITY x TOTTENHAM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS:

LOCAL : Manchester, na Inglaterra.

: Manchester, na Inglaterra. ESTÁDIO : Etihad Stadium.

: Etihad Stadium. DATA : 03/12/2023.

: 03/12/2023. HORÁRIO: 13h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR A MANCHESTER CITY x TOTTENHAM

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES DE MANCHESTER CITY E TOTTENHAM

MANCHESTER CITY: Ortega (Ederson); Walker, Rúben Dias e Gvardiol; Rodri, Matheus Nunes, Rico Lewis e Bernardo Silva; Foden, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro (Emerson Royal), Christian Romero, Ben Davies e Udogie; Pape Matar Sarr, Lo Celso (Bissouma) e Kulusevski; Brennan Jhonson, Bryan Gil e Son. Técnico: Ange Postecoglou.

