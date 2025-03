Manchester United x Arsenal pela Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Ainda que não possa contar com nomes importantes como Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Kai Havertz, lesionado, Mikel Arteta chega com um time motivado pela impressionante vitória por 7 a 1 sobre o PSV pela Liga dos Campeões no meio da semana. A equipe que vai à campo deve ser praticamente idêntica a que aplicou a goleada pelo torneio europeu.

Já Rubén Amorim tem problemas a resolver: Harry Maguire e Manuel Ugarte, que já não enfrentaram a Real Sociedad no empate pela Liga Europa, ainda não devem estar disponíveis para o clássico. São vários os desfalques do clube por contusão, incluindo Lisandro Martínez, Luke Shaw e Mason Mount. Assim como o Arsenal, o Manchester United deve mandar ao jogo um selecionado parecido com o do compromisso mais recente.