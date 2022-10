Manchester United corta Cristiano Ronaldo de partida contra o Chelsea; português se pronuncia

Cristiano Ronaldo está cada dia mais sem clima no Manchester United. Nesta quinta-feira, um dia após abandonar o jogo diante do Tottenham antes do intervalo por estar no banco de reservas, o clube inglês informou que o astro português não fará parte da delegação que visitará o Chelsea, neste sábado, em nova rodada do Campeonato Inglês.

“Cristiano não fará parte da equipe do Manchester United para o jogo deste sábado contra o Chelsea. O resto do elenco está totalmente focado na preparação para esse jogo”, anunciou o clube, com mensagem direta reclamando da falta de comprometimento do jogador para com a equipe.

A decisão teria partido do técnico holandês Erik Ten Hag, que vem batendo de frente com o jogador ao não escalá-lo para as principais partidas da temporada. No primeiro tempo diante do Tottenham, no Old Trafford, o astro mais uma vez foi flagrado fazendo caretas e reprovando jogadas da equipe. Aos 42 minutos, levantou-se do banco de reservas e se dirigiu aos vestiários.

Cristiano Ronaldo vive crise nos bastidores no Manchester United. Foto: Oli Scarff/AFP

A irmã do jogador reclamou do “desrespeito” do clube com o astro. Mas a postura de Cristiano Ronaldo irritou bastante gente no Manchester United. O ex-atacante Gary Lineker, comentarista da BBC, definiu a postura do jogador, de dar as costas ao time de “inaceitável” e “muito pobre.

O ex-goleiro Peter Schumacher, que fez história no United, também reprovou o ato. “Cristiano Ronaldo sabia que seria visto indo para o vestiário e o que poderia acontecer como resultado (da atitude). Eu geralmente o entendo e o apoio, mas esta é a primeira vez que ele me decepcionou”, lamentou.

De acordo com o The Telegraph, Ten Hag ainda pediu para o clube colocar Cristiano Ronaldo trabalhando separado dos demais jogadores justamente pela falta de comprometimento com a equipe. O jogador faz questão de deixar explícita sua insatisfação e pretende trocar de equipes na abertura da próxima janela, após a Copa do Mundo do Catar.

Cristiano Ronaldo responde

Poucas horas após ser notificado pelo Manchester United que está fora do jogo contra o Chelsea por “falta de comprometimento”, o astro Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio e falou que jamais deixaria de respeitar o clube, seus companheiros e mesmo o treinador Erik Ten Hag, apesar de ter abandonado o jogo com o Tottenham antes do intervalo.

“Como sempre fiz durante a carreira, tento conviver respeitavelmente com meus colegas, adversários e treinadores. Isso não mudou, eu não mudei, sou a mesma pessoa e o mesmo profissional que fui nos últimos 20 anos jogando futebol, e ‘respeito’ sempre foi algo importante nos meus processos de decisão”, afirmou o jogador, em seu Instagram.

“Eu comecei muito novo e os jogadores mais experientes e exemplares foram importantes para mim. Portanto, mais tarde, eu sempre tentei ser um atleta exemplar para os mais jovens dos times aos quais representei. Infelizmente, isso nem sempre é possível e, às vezes, o calor do momento pega até os melhores de nós”, seguiu o atacante.

“Agora, eu apenas sinto que devo continuar trabalhando firme em Carrington (Centro de Treinamento do United), apoiar meus companheiros de time e estar pronto para tudo, em todos os jogos. Sucumbir à pressão não é uma opção. Nunca foi. Isso é Manchester United e unidos deveremos permanecer. Logo estaremos juntos de novo.”, afirmou o português.