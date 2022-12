Manchester United ganha fácil do Notthingham e encosta no G-4 do Campeonato Inglês

Dois jogos oficiais, duas boas vitórias, cinco gols marcados e nenhum sofrido. A volta do Manchester United após a Copa do Mundo do Catar é em alto estilo. Com seus meninos do ataque decisivos, o time passou sem problemas pelo Notthingham Forest, por 3 a 0, no Old Trafford, e encostou na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa do Campeonato Inglês, chegando aos 29 pontos, um a menos que o Tottenham, o quarto colocado.

Depois de frustrante campanha na temporada passada, na qual teve de se contentar com vaga somente na Liga Europa, um dos motivos para a saída brigada do ídolo Cristiano Ronaldo, a ordem é seguir até o fim entre os melhores depois de largada ruim. Com gols de Rashford, Martial e do brasileiro Fred, já no fim, a missão de chegar perto do G-4 após tropeço do Tottenham foi cumprida com maestria nesta terça-feira.

Com vitórias de Arsenal e Newcastle na abertura da rodada, na segunda-feira, o United retornou ao Inglês sob pressão - havia jogado e vencido pela Copa da Liga Inglesa na semana passada. Para não deixar os concorrentes abrirem mais frente, a ordem de Erik Ten Hag era sufocar o Nottingham Forest para quebrar o paredão defensivo.

Manchester United venceu o Nottingham Forest em boa atuação coletiva. Foto: EFE / EFE

Com ataque leve e cheio de moleques - Rashford, Antony e Martial -, bastou a bola rolar no lotado Old Trafford para ficar visível que seria um duelo de ataque contra defesa. Mesmo com os torcedores visitantes cantando bastante para empurrar o Nothingham - ainda sem o brasileiro Gustavo Scarpa, que aguarda a abertura da janela de transferências -, as ações ofensivas eram todas do United.





E a pressão não custou a se transformar em vantagem no placar. Eriksen bateu escanteio ensaiado, rasteiro e para trás, e Rashford apareceu livre para fazer 1 a 0 aos 19 minutos. O Nothingham precisou se abrir e acabou pagando caro três minutos mais tarde.





Contragolpe rápido do United, Rashford recebeu na esquerda e mandou para Martial, na entrada da área. O camisa 9 chutou de primeira e contou com falha do goleiro Hennessey para ampliar a vantagem.

Antony teve sua primeira oportunidade aos 37. A batida em curva passou perto. O Nothingham assustou em batida forte de fora da área que De Gea defendeu com o peito. Antes do intervalo, Ryan Yates até diminuiu, de cabeça, mas o desvio da bola em um companheiro impedido fez o gol ser anulado pelo VAR.

Para piorar a situação dos visitantes, o atacante Lingard se machucou logo após o intervalo. Saiu aplaudido por ter passado pelo United. A falta de sorte estava de ambos os lados. Bruno Fernandes deixou Antony na cara do gol e o brasileiro parou no goleiro. O português repetiu a dose, desta vez servindo Martial, também parado por Hennessey.

Ten Hag trocou os dois atacantes para ter mais fôlego novo na frente. Queria definir o jogo e não ter problemas na reta final da partida diante do pior visitante do Inglês, com somente dois pontos em 21 disputados longe de casa.





Quem apareceu para fechar a conta foram os volantes de Tite na seleção brasileira na Copa do Catar. Saída errada do Nottingham, Casemiro roubou a bola e achou Fred livre na área. O companheiro bateu colocado e definiu a boa vitória, já nos minutos finais.