Manchester United renova patrocínio pelos próximos dez anos com adidas por R$ 5,4 bilhões

O Manchester United e a adidas, empresa de material esportivo, renovaram acordo de patrocínio no uniforme da equipe pelos próximos dez anos. O contrato foi oficializado nesta segunda-feira e será válido até 2035. De acordo com a imprensa britânica, os valores podem superar a casa das 900 milhões de libras (R$ 5,4 bilhões).

De acordo com BBC Sport e o Daily Mail, esse novo acordo é um recorde entre os clubes da Premier League. A adidas assumiu o posto de fornecedora do material esportivo da equipe na temporada 2015/2016, após o término do vínculo com a Nike. Com a renovação, o United receberá, ao menos, 90 milhões de libras por ano (R$ 540 milhões).

“A relação entre o Manchester United e a adidas é uma das mais icônicas do esporte mundial, forjada por meio de um compromisso compartilhado com estilo, talento e, o mais importante, alto desempenho. Com suas raízes na década de 1980, nossa parceria foi reinventada na última década com alguns dos designs e tecnologias mais inovadores em roupas esportivas. Agora, estamos ansiosos para renovar esta poderosa parceria novamente até o fim desta década e na década de 2030″, explicou Richard Arnold, CEO do Manchester United.

Manchester United seguirá vestindo uniformes da Adidas até 2035 Foto: CANDICE WARD / Getty Images via AFP

O novo vínculo entre Manchester United e adidas é o terceiro maior do planeta entre um clube de futebol e uma fornecedora de material esportivo. O valor de 90 milhões de libras por ano, que é cerca de 105 milhões de euros, só fica atrás do total recebido pelo Real Madrid, 120 milhões de euros, e é igual ao que o Barcelona recebe da Nike, sua fornecedora de material esportivo.

Realidade brasileira

Apesar de ser responsável por dois dos três maiores contratos de patrocínio do mundo, a empresa de material esportivo alemã enfrenta uma realidade diferente quando se comprar aos clubes do Brasil. Na Série A do Campeonato Brasileiro, cinco times usam uniformes da marca e, até onde se sabe, os valores recebidos pelas equipes estão bem abaixo do pago na Europa.

Patrocinado pela adidas desde 2013, o Flamengo recebe cerca de R$ 75 milhões por ano da empresa, por causa de gatilhos de premiação por competições e número de vendas de uniforme. O valor recebido pelo clube carioca é menos do que 14% do pago para o Manchester United. São Paulo, Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional, que também são patrocinados pela marca alemã, não divulgam os valores em contrato. As parcerias envolvem dinheiro e fornecimento de material esportivo.