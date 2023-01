Manchester United vence com golaço de Antony e vai à semifinal da Copa da Liga inglesa

O Manchester United garantiu a classificação para as semifinais da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira, ao vencer o Charlton, da terceira divisão, por 3 a 0, no Estádio Old Trafford. Depois de um golaço marcado pelo atacante brasileiro Antony na primeira metade da etapa inicial, Rashford marcou duas vezes nos minutos finais do segundo tempo, em lances com participação decisiva de Casemiro. O adversário na fase seguinte será definido por sorteio.

O próximo compromisso do United será um clássico contra o Manchester City, pelo Campeonato Inglês, no sábado. Até por isso, o treinador Erik Ten Hag escalou um time misto e promoveu a estreia do meia Kobbie Mainoo, de 17 anos, que formou o setor ofensivo ao lado de outros nomes jovens do elenco. Além de Antony, 22, o ataque do time da casa tinha Garnacho, 18, e Elanga, 20.

Durante os primeiros minutos da partida, o United conseguiu se organizar bem no campo de defesa adversário e, embora tenha cometido erros, levou perigo em algumas ocasiões, mas só o talento de Antony foi capaz de tirar o zero do placar. Aos 20 minutos, ele recebeu do compatriota Fred, perto da entrada da área, e bateu de chapa para marcar um belo gol. Fred também quase fez o seu, em cobrança de falta, mas parou na trave.

Antony finaliza para marcar o primeiro gol do Manchester United contra o Charlton Foto: Oli Scarff / AFP

O segundo tempo foi menos movimentado e a rede só voltou a ser balançada nos minutos finais. Rashford saiu do banco e marcou duas vezes, uma aos 44 e outra aos 49, ambas com participação de Casemiro. No primeiro, o volante brasileiro enfiou uma bola na medida para Pellistri, outro estreante do dia, servir Rashford. No segundo, acertou um passe de três para o companheiro britânico marcar.

Em outro jogo das quartas de final da Copa da Liga inglesa, o Newcastle também avançou à próxima fase graças ao brilho de um brasileiro. Joelinton deu uma assistência para Burn abrir o placar antes de balançar a rede para fechar a vitória por 2 a 0 sobre o Leicester, no St. James Park.