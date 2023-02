Manchester United x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester United e Barcelona jogam nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), na Inglaterra, pela partida de volta dos playoffs da Liga Europa da atual temporada. O duelo coloca frente a frente duas das maiores equipes do continente e que vivem ótima fase nas competições que disputam em seus países.

ONDE ASSISTIR MANCHESTER UNITED X BARCELONA

Manchester United e Barcelona terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e no Star Plus, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília) no estádio Old Trafford, na Inglaterra.

Arte Estadão Foto: Arte Estadão

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Manchester Unided: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez e Shaw; Casemiro e Sabitzer; Sancho, BrunoFernandes e Rashford; Weghorst. Técnico: Erik Ten Hag.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araújo, MarcosAlonso e Alba; De Jong, Busquets e Kessié; Raphinha, Lewandowski e Ansu Fati. Técnico: Xavi.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Os dois times vivem excelente fase nos campeonatos nacionais. O Manchester United é o terceiro colocado do Inglês e, depois da partida de ida na Liga Europa, a equipe superou o Leicester por 3 a 0 no último fim de semana. Já o Barcelona lidera do Campeonato Espanhol, com oito pontos de vantagem para o Real Madrid, e na última partida venceu o Cádiz, por 2 a 0.

Os dois times vivem excelente fase nos campeonatos nacionais. O Manchester United é o terceiro colocado do Inglês e, depois da partida de ida na Liga Europa, a equipe superou o Leicester por 3 a 0 no último fim de semana. Já o Barcelona lidera do Campeonato Espanhol, com oito pontos de vantagem para o Real Madrid, e na última partida venceu o Cádiz, por 2 a 0.