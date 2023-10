Manchester United x Galatasaray: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vai rolar a bola na Inglaterra! Manchester United e Galatasaray se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 16h, no estádio Old Trafford. A partida é válida pelo grupo C da Champions League. Depois de perder fora de casa, os ingleses buscam fazer valer o fator casa e tentam somar os primeiros pontos na competição contra os turcos.

O Manchester United vive uma crise neste momento da temporada. Com apenas nove pontos em sete jogos no Campeonato Inglês, o time de Manchester é apenas o 10º colocada no tabela. Com três derrotas nos últimos cinco jogos, sendo três delas em casa, o United tenta superar os desfalques no sistema defensivo e aposta no trio Mount, Rashford e Hojlund para superar os turcos.

Depois de empatar em casa na primeira rodada da Champions League, o Galatasaray aposta em sua força coletiva. Vindo de seis jogos sem derrota, a equipe de Okan Buruk aposta no experiente Muslera na defesa e na dupla Mertens e Icardi no ataque.

Manchester United x Galatasaray - Champions League Foto: Arte Estadão

MANCHESTER UNITED X GALATASARAY: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 03/10 (terça-feira).

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Old Trafford, em Manchester.

ONDE ASSISTIR MANCHESTER UNITED X GALATASARAY AO VIVO

HBO Max

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE MANCHESTER UNITED E GALATASARAY

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Reguilon; Casemiro, Amrabat; Fernandes, Mount, Rashford; Hojlund. Técnico : Erik Ten Hag.

Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Reguilon; Casemiro, Amrabat; Fernandes, Mount, Rashford; Hojlund. : Erik Ten Hag. GALATASARAY: Muslera; Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino; Torreira, Demirbay; Zaha, Mertens, Akturkoglu; Icardi. Técnico: Okan Buruk.

