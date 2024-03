Manchester United x Liverpool: onde assistir, horário e escalações das equipes

Manchester United e Liverpool se enfrentam neste domingo, dia 17, às 12h30 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O tradicional clássico inglês será disputado pela primeira vez no ano no estádio Old Trafford, em Manchester.

A partida vale uma vaga para as semifinais da competição. No torneio, os “Diabos Vermelhos”, que já conquistaram 12 taças até hoje, avançaram após eliminarem Wigan, Newport County e o Nottingham Forest. Já a equipe visitante, campeã oito vezes, deixou pelo caminho Arsenal, Nowrich City e Southampton nas fases anteriores.

Manchester United e Liverpool duelam pelas quartas de final da Copa da Inglaterra Foto: Arte/Estadão.

No Campeonato Inglês, principal competição do país, as equipes vivem momentos distintos. O Manchester United, treinado por Erik ten Hag, é apenas o sexto colocado, com 47 pontos conquistados. Já seu oponente, comandado por Jürgen Klopp, está em uma situação muito mais favorável: ocupa a segunda posição da Premier League, com 64 pontos, empatado com o líder Arsenal, que está na dianteira por ter uma vitória a mais.

MANCHESTER UNITED X LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DA INGLATERRA

DATA: 17/03 (domingo).

HORÁRIO: 12h30 (horário de Brasília).

LOCAL: Estádio Old Trafford, Manchester, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR MANCHESTER UNITED X LIVERPOOL

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE MANCHESTER UNITED E LIVERPOOL

MANCHESTER UNITED : Onana; Dalot, Varane, Maguire e Lindelof; Mainoo e Casemiro; Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund. Técnico : Erik Ten Hag.

: Onana; Dalot, Varane, Maguire e Lindelof; Mainoo e Casemiro; Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund. : Erik Ten Hag. LIVERPOOL: Kelleher; Bradley, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Endo e Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER UNITED E LIVERPOOL

09/03 - Manchester United 2 x 0 Everton - Campeonato Inglês.

2 x 0 Everton - Campeonato Inglês. 14/03 - Liverpool 6 x 1 Sparta Praga - Liga Europa.