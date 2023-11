Manchester United x Luton Town: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em situação delicada na fase de grupos da Champions League – está na lanterna do Grupo A –, o Manchester United volta suas atenções para o Campeonato Inglês, onde também passa por má fase. Apenas na oitava colocação na tabela, o time encara o Luton Town, no Old Trafford, para tentar retomar o caminho das vitórias. A partida acontece neste sábado, a partir das 12h (horário de Brasília), e tem transmissão da ESPN e Star+.

Com 18 pontos na Premier League, o United vem de derrota nesta semana pela Champions. Contra o Copenhague, foi surpreendido e agora amarga a última colocação do Grupo A, a nove pontos do líder Bayern de Munique. Já o recém promovido Luton Town está na 17ª colocação e tenta evitar o rebaixamento em seu primeiro na elite do futebol inglês. Na última partida, empatou, em casa, com o Liverpool por 1 a 1.

Manchester United e Luton Town se enfrentam pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

MANCHESTER UNITED X LUTON TOWN: TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 11/11 (sábado).

HORÁRIO: 12h (de Brasília).

LOCAL: Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

ONDE ASSISTIR MANCHESTER UNITED X LUTON TOWN AO VIVO

ESPN;

Star+.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Reguilon; McTominay e Eriksen; Antony, Bruno Fernandes e Marcus Rashford; Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO LUTON TOWN

LUTON TOWN: Kaminski; Kabore, Osho, Lockyer, Mengi e Doughty; Nakamba e Barkley; Chong; Morris e Adebayo. Técnico: Rob Edwards.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER UNITED E LUTON TOWN