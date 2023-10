Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Campeonato Inglês promete pegar fogo neste domingo. Manchester United e Manchester City, tradicionais rivais da mesma cidade, irão medir forças no Old Trafford com diferentes objetivos na competição. Os dois rivais vêm de duas vitórias seguidas e precisam dos três pontos para continuar na escalada da tabela. A bola rola às 12h30 (horário de Brasília).

O City, de Pep Guardiola e atual campeão da Tríplice Coroa (Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Premier League), entra em campo para diminuir a distância para o líder Tottenham. A distância é de apenas cinco pontos. Já o United vai para o duelo em casa querendo chegar entre os líderes. O time de Erik ten Hag soma apenas 15 pontos em nove jogos, ocupando a 8ª colocação. Um triunfo no clássico faria a equipe subir para 6º.

United x City: clássico de Manchester promete agitar o domingo no Inglês. Foto: Arte/Estadão

MANCHESTER UNITED x MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO INGLÊS:

LOCAL : Manchester, Inglaterra.

: Manchester, Inglaterra. ESTÁDIO : Old Trafford.

: Old Trafford. DATA : 29/10/2023.

: 29/10/2023. HORÁRIO: 12h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR MANCHESTER UNITED x MANCHESTER CITY AO VIVO:

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE MANCHESTER UNITED E MANCHESTER CITY:

MANCHESTER UNITED - Onana; Dalot, Varane, Maguire e Reguilón; Amrabat e McTominay; Bruno Fernandes, Antony e Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

MANCHESTER CITY - Ederson; Akanji, Rúben Dias e Aké; Rodri e Lewis; Grealish, Doku, Kovacic e Matheus Luiz; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER UNITED E MANCHESTER CITY: