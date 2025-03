Manchester United x Real Sociedad na Europa League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela volta das oitavas de final da Europa League, a partida entre Manchester United e Real Sociedad está marcada para acontecer nesta quinta-feira, a partir das 17h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Old Trafford, em Stretford, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal do YouTube Cazé TV.

Depois de não conseguir segurar a vantagem de um gol no jogo de ida contra a Real Sociedad, o Manchester United recebe a adversária em casa, na Inglaterra, para, enfim, tentar a vitória e a classificação para as quartas de final do torneio continental. Em fase mediana, o clube recém-eliminado da Copa da Inglaterra está há três jogos sem vencer — todas as partidas terminaram em empate.

Veja onde assistir a Manchester United x Real Sociedad ao vivo

Já a Real Sociedad, apesar de ter conseguido se recuperar na última partida e não perder na Espanha, também não tem momento positivo. Já são quatro jogos sem vencer: no total, acumulou três derrotas e um empate recentemente. A equipe, que está na semifinal da Copa do Rei — enfrenta em desvantagem o Real Madrid pelo jogo de volta em abril —, figura ainda na décima primeira colocação de LaLiga.

MANCHESTER UNITED X REAL SOCIEDAD: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROPA LEAGUE

Data: 13/03/2025

13/03/2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Old Trafford, em Stretford (ING)

ONDE ASSISTIR A MANCHESTER UNITED X REAL SOCIEDAD AO VIVO

Cazé TV (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED: Onana; De Ligt, Maguire (Lindelöf) e Yoro (Heaven); Mazraoui, Ugarte (Casemiro), Bruno Fernandes e Dalot; Zirkzee, Garnacho e Hojlund. Técnico: Ruben Amorim.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA REAL SOCIEDAD

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd e Munoz; Sucic, Zubimendi e Mendez; Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea. Técnico: Imanol Alguacil.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER UNITED E REAL SOCIEDAD

09/03 - Manchester United 1 x 1 Arsenal - Premier League

1 x 1 Arsenal - Premier League 09/03 - Real Sociedad 0 x 1 Sevilla - LaLiga