Manchester United x Sevilla: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester United e Sevilla medem forças pelas quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, 13, em busca de seguirem vivos na disputa pela vaga na decisão em Budapeste. Os ingleses apostam em voltas de jogadores importantes, mas, ao mesmo tempo, têm desfalques de peso, enquanto a equipe espanhola segue fazendo mistério na escalação.

Pelo lado do Manchester, que busca seu segundo título, o brasileiro Casemiro deve estar disponível para o confronto, mas o time ainda não poderá contar com Rashford, machucado, que vinha em grande momento após a Copa do Mundo de 2022. O Sevilla, um ‘bicho-papão’ da Liga Europa, com seis troféus, não terá Pape Gueye, que não está inscrito na competição, e há dúvidas sobre Joan Jordán e Jesús Corona, que ainda se recupera de lesão.

MANCHESTER UNITED X SEVILLA

Data: 13/04/2023 (quinta-feira)

Horário: 16h00.

Local: Old Trafford, em Manchester (Inglaterra).

Torneio: Liga Europa - Quartas de final

Manchester United x Sevilla. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Cultura (TV aberta)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED - De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez e Malacia; Casemiro, Sabitzer e Bruno Fernandes; Antony, Martial e Sancho. Técnico : Erik ten Hag.

- De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez e Malacia; Casemiro, Sabitzer e Bruno Fernandes; Antony, Martial e Sancho. : Erik ten Hag. SEVILLA - Bono; Jesús Navas, Badé, Gudelj e Acuña; Fernando, Rakitic e Óliver Torres; Ocampos, Bryan Gil e En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar.

QUEM APITA?

Felix Zwayer (ALE)

ÚLTIMOS RESULTADOS