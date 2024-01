Manchester United x Tottenham: onde assistir, horário e escalações das equipes

Manchester United e Tottenham se enfrentam neste domingo, 14, às 13h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. A partida, que acontece no estádio Old Trafford, em Manchester, coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição.

Enquanto os Red Devils, dos brasileiros Casemiro e Antony, vêm de uma derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest na rodada anterior e ocupam a oitava colocação na Premier League, o clube londrino, de Emerson Royal e Richarlison, venceu quatro das últimas cinco partidas que disputou e está em quinto lugar.

Manchester United e Tottenham duelam neste domingo Foto: Arte/Estadão

MANCHESTER UNITED X TOTTENHAM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 14/01 (domingo).

HORÁRIO: 13h30 (de Brasília).

LOCAL: Old Trafford, em Manchester, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR MANCHESTER UNITED X TOTTENHAM AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE MANCHESTER UNITED E TOTTENHAM

MANCHESTER UNITED : Onana; Wan-Bissaka, Varane, Jonny Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Jonny Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag. TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Emerson Royal, Van de Ven, Udogie; Skipp, Bentancur; Brennan Johnson, Kulusevski, Werner; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER UNITED E TOTTENHAM