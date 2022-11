Mané é convocado por Senegal, mesmo lesionado, e pode jogar 1ª fase da Copa do Mundo

Publicidade

O atacante Sadio Mané está se recuperando de uma lesão na perna direita, sofrida na última terça-feira, enquanto defendia o Bayern de Munique em jogo do Campeonato Alemão, mas isso não impediu que fosse convocado pelo Senegal para a Copa do Mundo do Catar. Após muitos rumores de que o jogador estaria fora do mundial, o nome dele foi colocado na lista divulgada nesta sexta-feira por Aliou Cissé, treinador da seleção senegalesa.

De acordo com o técnico, o departamento médico da equipe africana tem esperança de que Mané consiga se recuperar dentro de uma semana. Se isso acontecer, existe a possibilidade de liberação para jogar a partida de estreia, contra a Holanda, no dia 21. A situação, contudo, é incerta. Tudo depende de como o astro senegalês irá responder ao tratamento.

“Sadio Mané é um jogador chave do nosso grupo. Nós vamos fazer tudo que podemos para tê-lo disponível”, afirmou Cissé. “Perder Sadio Mané não é algo pequeno para o Senegal e para o futebol africano. Nós temos que nos antecipar caso ele seja uma ausência, mas ainda temos tempo para ver se ele poderá jogar ou não. Eu não consigo falar de sua ausência, mesmo que em minha cabeça eu tenha que levar isso em consideração”, completou.

(FILES) In this file photo taken on February 06, 2022 Senegal's forward Sadio Mane runs with the ball during the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 final football match between Senegal and Egypt at Stade d'Olembe in Yaounde. - Sadio Mané is on Senegal's list for the 2022 World Cup announced on November 11, 2022 in Dakar by coach Aliou Cissé, despite the recent injury which compromises his chances of playing. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Mané foi substituído durante a primeira metade do primeiro tempo da goleada por 6 a 1 do Bayern sobre o Werder Bremen, na última terça-feira. No dia seguinte, o clube alemão comunicou que o atacante sofreu uma na lesão na fíbula direita, mas não detalhes sobre o tempo de recuperação e apenas confirmou que ele será desfalque para o último jogo antes da pausa para a Copa, marcado para sábado, contra o Schalke 04.

Diante do cenário de incerteza, a Federação Senegalesa de Futebol enviou sua equipe médica para Munique, onde acompanharam os exames e ficaram aliviados com a notícia de que não seria necessário submeter o atleta a uma cirurgia. Grande astro do Senegal, Mané foi eleito pelo premiação Bola de Ouro como o segundo melhor jogador do mundo, por sua atuação na temporada passada, quando ainda era jogador do Liverpool. Ficou atrás apenas de Benzema.

Também venceu a primeira edição do Prêmio Sócrates, criado para reconhecer ações de impacto social praticadas por jogadores de futebol. Jogando pela seleção, foi essencial para conseguir a classificação à Copa do Mundo, tanto que converteu o pênalti final da disputa contra o Egito em jogo decisivo das Eliminatórias Africanas.

Com um grupo formado por outros nomes de gigantes europeus, como o goleiro Mendy e o zagueiro Koulibaly, do Chelsea, o Senegal está no Grupo A da Copa do Mundo, ao de Holanda, Catar e Equador.

Confira a lista de convocados da seleção senegalesa:

Goleiros: Seny Dieng (Queens Park Rangers), Alfred Gomis (Stade Rennes), Eduoard Mendy (Chelsea)

Defensores: Fode Ballo Toure (Milan), Pape Abou Cisse (Olympiakos), Abdou Diallo (RB Leipzig), Ismail Jakobs (Monaco), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Formose Mendy (Amiens), Youssouf Sabaly (Real Betis)

Meio-campistas: Pathe Ismael Ciss (Rayo Vallecano) Krepin Diatta (Monaco), Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Olympique de Marselha), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Mamdou Loum (Reading), Nampalys Mendy (Leicester City), Moustapha Name (Pafos FC), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur)

Atacantes: Boulaye Dia (Salernitana), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Bamba Dieng (Olympique Marseille), Nicolas Jackson (Villarreal), Sadio Mane (Bayern de Munique), Ilimane Ndiaye (Sheffield United), Ismaila Sarr (Watford).