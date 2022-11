Mané é confortado pelo presidente do Senegal após ser cortado da Copa

Publicidade

Macky Sall, presidente do Senegal, confortou o astro da seleção Sadio Mané, após ser anunciado seu corte da Copa do Mundo do Catar. O chefe de estado usou as redes sociais para tentar animar o principal jogador da seleção africana, impossibilitado de atuar no Mundial por causa de lesão.

“Desejo uma pronta recuperação a Sadio Mané após sua baixa definitiva para o Mundial do Catar/2022″, escreveu o presidente. “Boa sorte. Saúde acima de tudo. Você vai voltar ainda mais forte!”, completou o também presidente da União Africana (UA), organização internacional que promove a integração entre os países do continente africano nos mais diferentes aspectos.

Sem conseguir se recuperar de lesão, Sadio Mané está fora da Copa do Mundo. Foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

O atacante Sadio Mané foi definitivamente cortado da delegação de Senegal para a disputa da Copa, após ser apontado como dúvida e até havia sido convocado, mesmo com o diagnóstico de uma lesão.

Mané se machucou na terça-feira da passada, na goleada do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o Werder Bremen. No dia seguinte, o clube alemão comunicou que o atacante sofreu uma na lesão na fíbula direita, mas não deu detalhes sobre o tempo de recuperação.

Grande astro do Senegal, Mané foi eleito pelo premiação Bola de Ouro como o segundo melhor jogador do mundo, por sua atuação na temporada europeia passada, quando ainda era jogador do Liverpool. Ficou atrás apenas do atacante francês Karim Benzema, astro do Real Madrid.

Mané foi herói de Senegal no título da Copa Africana de Nações e também da conquista da vaga à Copa do Mundo, nas Eliminatórias Africanas. Os senegaleses levaram a melhor sobre o Egito, de Mohamed Salah, nos dois confrontos.