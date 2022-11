Mané transmite confiança para a seleção do Senegal na estreia com a Holanda na Copa do Mundo

Publicidade

Uma das ausências mais sentidas na Copa do Mundo do Catar, Sadio Mané falou pela primeira vez desde seu corte na semana passada por causa de uma lesão na fíbula da perna direita. O segundo melhor jogador do mundo em 2022 — ficou atrás apenas do francês Karim Benzema — transmitiu confiança para seus companheiros de Senegal, que vão estrear no Mundial diante da Holanda, nesta segunda-feira, às 13 horas (de Brasília).

“Nesta segunda-feira, nosso país amado vai disputar a Copa do Mundo. Tenho certeza que os Leões vão se superar e encarar todas as partidas como uma verdadeira final. Também estou convencido de que todos os senegaleses estarão na frente da televisão para apoiar e incentivar nossa seleção”, disse o jogador do Bayern de Munique, que foi submetido a uma cirurgia — bem sucedida, segundo o clube alemão — na quinta-feira.

Lesão na fíbula tirou Sadio Mané da Copa do Mundo do Catar. Foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Mané se machucou na terça-feira passada, na goleada do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o Werder Bremen. Grande astro do Senegal, o craque foi eleito pela premiação Bola de Ouro como o segundo melhor jogador do mundo, por sua atuação na temporada europeia passada, quando ainda era jogador do Liverpool.

Mané foi herói de Senegal no título da Copa Africana de Nações e também da conquista da vaga à Copa do Mundo, nas Eliminatórias Africanas. Os senegaleses levaram a melhor sobre o Egito, de Mohamed Salah, nos dois confrontos.

Com um grupo formado por outros nomes de gigantes europeus, como o goleiro Mendy e o zagueiro Koulibaly, do Chelsea, o Senegal está no Grupo A da Copa do Mundo, ao de Holanda, Catar e Equador.