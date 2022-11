Maradona recebe homenagem da Fifa e Conmebol no Catar dois anos após sua morte

Publicidade

O dia 25 de novembro é especial para o futebol mundial, que completou nesta sexta-feira, dois anos sem Diego Armando Maradona. Em Doha, acompanhando a Copa do Mundo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, prestou homenagem para uma das maiores lendas do esporte e foi acompanhado pela Conmebol, que também lembrou da estrela argentina.

O evento, que homenageou Maradona em Doha, contou com 15 ex-jogadores que fizeram parte dos times que conquistaram a Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e a de 1986, no México. Muitos fãs do craque também compareceram ao local, reservado para a Conmebol durante a Copa do Mundo.

Nas arquibancadas do Catar, a torcida argentina relembra seu ídolo Maradona. Foto: Kirill Kudryasvtsev/AFP

“Gostaria que em cada Copa do Mundo, de agora em diante, fizéssemos um dia para celebrar Diego Armando Maradona. Não sou argentino nem torcedor do Napoli. Mas como amamos o Diego, peço que essa homenagem a Maradona esteja em todos os Mundiais”, disse Infantino.

A Conmebol aproveitou o momento para inaugurar a nova estátua de Maradona. Na escultura, ele aparece segurando a taça da Copa do Mundo. O craque argentino foi o pilar da conquista do mundial de 1986. Pelas quartas de final daquela edição do torneio, diante da Inglaterra, ele marcou dois gols emblemáticos. Pela execução de um deles, Diego ficou eternizado como “Mano de Dios” ao desviar a bola para as redes com leve toque de mão.

“Honramos Diego porque ele merece, mas também o fizemos em vida. É imortal e sempre estará presente para todos que amam futebol. Ele foi deixado sem descobrir a sua própria estátua, mas ela está aqui para homenageá-lo”, completou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Dentre os presentes no evento estavam: Héctor Enrique, Nery Pumpido, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri, Ricardo Julio Villa, Daniel Bertoni, Ubaldo Fillol e Jorge Valdano, o último falou sobre Diego Maradona.

“Nós compartilhamos seu momento mais glorioso. Não estava no nível que se esperava no início, mas superou o momento na medida. E foi contra a Inglaterra, onde viveu seu auge. Tornou-se uma lenda mundial. Diego é de todos nós e devemos lembrá-lo com alegria, porque se algo nos deixou é uma dívida de felicidade”, disse o ex-jogador do Newell’s Old Boys, que estava usando, assim como outros ex-atletas da Argentina, uma camisa de Maradona beijando a Copa do Mundo de 1986, com a palavra ‘Capitão’.

Diego Armando Maradona faleceu no dia 25 de novembro de 2020, em Tigres, zona metropolitana de Buenos Aires, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele vinha se recuperando de uma cirurgia no cérebro, mas não suportou os tratamentos e acabou sofrendo um mal súbito.