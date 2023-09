O lateral-esquerdo e capitão do Botafogo, Marçal, foi expulso do duelo com o Corinthians ainda no primeiro tempo, nesta sexta-feira, após acertar Pedro com as travas da chuteira em uma disputa de bola. Na saída de campo, o atleta mandou um recado para o técnico do Palmeiras. “Isso aí que é roubo, Abel (Ferreira)”. Dentro das quatro linhas, o Corinthians ficou com a vitória, por 1 a 0.

Na quinta-feira, Palmeiras e Grêmio mediram forças em Porto Alegre, e a equipe tricolor venceu por 1 a 0. O técnico Abel Ferreira protagonizou uma cena semelhante à de Marçal, quando, nos minutos finais, fez o gesto de roubo e disse: “Isso é roubar”. Nesta sexta, o botafoguense fez a afirmação em uma espécie de resposta ao treinador palmeirense, dizendo que o clube carioca é quem de fato tem sido prejudicado.

A cena protagonizada por Marçal tomou conta das redes sociais durante o duelo entre Corinthians e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. No lance em questão, a arbitragem liderada por Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG) assinalou primeiramente a falta e advertiu o lateral apenas com o cartão amarelo.

Posteriormente, o VAR acionou Zanovelli ao recomendar a revisão. Depois de acompanhar o lance no monitor, o árbitro mineiro optou por anular o cartão amarelo e aplicar o vermelho direto. Assista à disputa que levou à expulsão:

O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, mas tem visto Palmeiras e Grêmio mais próximos, tornando a disputa pelo troféu ainda em aberto. Sete pontos separam os cariocas dos palmeirenses. A vantagem para os gremistas é de oito pontos.