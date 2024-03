Marcelo Moreno, Buffon e Ibra: veja jogadores que retornaram para se aposentar onde foram ídolos

O Cruzeiro anunciou Marcelo Moreno para um jogo de despedida que confirmará a aposentaria do atacante boliviano ccom passagem pelo clube de Minas. Jogando pela equipe de Belo Horizonte, ele foi campeão estadual duas vezes e uma vez campeão brasileiro. Ainda não há definição de qual será a partida derradeira. O maior artilheiro da seleção boliviana vai integrar o elenco e treinar na Toca da Raposa para recuperar o condicionamento físico até que seja possível jogar.

PUBLICIDADE Além dos títulos, Marcelo Moreno fez empréstimos ao Cruzeiro antes da compra pela SAF gerida por Ronaldo Fenômeno. Ele era um dos nomes na lista de credores apresentada pelo clube para o processo de recuperação judicial. O jogador já afirmou não ter se arrependido da atitude e vai receber R$ 33 milhões, relativos ao empréstimo e outras dívidas, com o procedimento financeiro. No Brasil, o atacante também tem passagens por Vitória, Grêmio e Flamengo. A idolatria, contudo, foi estabelecida em Belo Horizonte. O Estadão relembra outros jogadores que, no fim da carreira, retornaram a clubes em que foram ídolos para se aposentar.

Marcelo Moreno teve apresentação inusitada no Cruzeiro em 2020 com camisa pintada no corpo. Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

1. Miranda

Revelado no Coritiba, o zagueiro Miranda tornou-se conhecido nacionalmente no São Paulo. Ele chegou ao MorumBis em 2006 e foi tricampeão brasileiro. Depois, foi vendido ao Atlético de Madrid e passou por Inter de Milão, além de disputar a Copa do Mundo de 2018 pela seleção brasileira. Em 2021, o jogador retornou ao São Paulo, onde fez o último jogo em 2023.

Miranda foi tricampeão brasileiro e campeão paulista pelo São Paulo. Foto: Rubens Chiri/São Paulo Futebol Clube

2. Ibrahimovic

O sueco mais marrento do futebol tem passagens por gigantes europeus, inclusive pela Inter de Milão, mas foi do lado rossonero que Ibrahimovic encerrou a carreira. O atacante foi campeão italiano na temporada 2010/11 com o MIlan. Acontece que, após a saída dele, o Milan viveu uma seca na liga nacional. O retorno foi no fim de 2019. Na temporada 2021/22, ele ajudou a recolocar o Milan no topo da Itália. Ao se aposentar, em 2023, confessou que “sempre será um milanista”.

Na diversa carreira de Ibrahimović, o Milan foi o clube mais próximo do jogador. Foto: Festival Dello Sport (Divulgação)

3. Buffon

Gianluigi Buffon tem uma relação de duas passagens e 19 anos com a Juventus. Entretanto, o goleiro foi revelado pelo Parma, em 1991, com apenas 17 anos. Com a equipe, ele foi campeão da então Copa da UEFA (atual Liga Europa). Em 2001, a Juventus o contratou no que foi o maior negócio por um goleiro na história, até 2018. Após 28 anos de carreira, título mundial com a Itália em 2006 e vencer quase tudo com a Juventus, Buffon voltou ao Parma. Ele atuou por mais dois anos e se aposentou em 2023, aos 45 anos.

Buffon Foto: Parma via Instagram

4. Fred

O atacante foi revelado pelo América-MG e jogou no Cruzeiro e Atlético-MG. Foi no Rio, porém, que Fred mais foi ídolo, no Fluminense, pelo qual foi campeão brasileiro em 2010 e 2012. O jogador disputou a Copa do Mundo de 2006, mas ficou fora em 2010. Foi o desempenho no Fluminense que o fez voltar à seleção. A despedida foi em 2023, em uma Maracanã com 64 mil pessoas.

Publicidade

Mosaico da torcida do Fluminense, no último jogo de Fred, mostra golaço histórico contra o Flamengo. Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

5. Lucas Leiva

O volante surgiu no Grêmio em um momento difícil, durante a Série B do Campeonato Brasileiro em 2005. Rapidamente, ele assumiu a posição de titular até 2007, quando foi para o Liverpool, onde ficou por dez anos. Após cinco anos na Lazio, Lucas Leiva retornou ao Grêmio, novamente na Série B, em 2022. No começo de 2023, ele foi obrigado a se aposentar por um diagnóstico de fibrose cardíaca (desgaste de um tecido do coração).

Lucas Leiva queria jogar mais tempo antes da aposentadoria no Grêmio, mas teve que deixar os gramados precocemente. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

6. Romário

O caso de Romário intriga porque ele “se aposentou duas vezes”. A primeira, no Vasco, em 2008, depois de ter assumido até a função de treinador simultaneamente. No ano seguinte, contudo, o Baixinho voltou para fazer uma única partida pelo América-RJ, time do coração do pai. Segundo o atacante, o jogo foi feito para realizar o sonho de Edevair, morto em 2008. Apesar de não ter jogado no clube antes, ele se dizia torcedor americano. Na única vez em que entrou em campo, o atacante sagrou-se campeão da segunda divisão carioca. Atualmente, ele acumula a função de presidente do América-RJ com a de senador.

Romário fez um único jogo no América-RJ, clube hoje comandado por ele. Foto: Arthur Lyrio/América-RJ

7. D’alessandro

O argentino é um dos maiores ídolos do Internacional. D’alessandro deixou o clube em 2020, aos 39 anos. Parecia ser o fim do ciclo que teve a conquista da Libertadores da América em 2010 com auge. Entretanto, após um ano, ele retornou a Porto Alegre, aos 41 anos, para vestir a camisa vermelha pela última vez. Na despedida, uma simples rodada de Brasileirão, o camisa 10 marcou e foi ovacionado no Beira-Rio.