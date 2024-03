Marcelo presenteia Jared Leto com a camisa do Fluminense; veja vídeo

O lateral-esquerdo Marcelo foi uma das atrações do festival Lollapalooza 2024, em São Paulo. Isso mesmo, você não leu errado. O atleta do Fluminense subiu ao palco na apresentação da banda Thirty Seconds to Mars e, após a performance, registrou nas redes sociais o encontro com o vocalista do grupo, Jared Leto.

Na imagem, Leto aparece ao lado de Marcelo e da esposa do atleta, Clarice Alves, e segura a camisa do Fluminense, presente que recebeu do jogador. “O artista”, disse Marcelo na legenda da publicação. O jogador definiu a experiência de estar no palco com a banda como “incrível”. “Obrigada por me convidarem para curtir com vocês”, agradeceu o lateral em postagem de agradecimento.

Marcelo subiu ao palco do Lolla 2024 na apresentação da banda Thirty Seconds to Mars Foto: Marcelo via X

A banda Thirty Seconds to Mars foi uma das atrações do segundo dia de shows do Lollapalooza, no último sábado (23). Na sexta apresentação do grupo no País, Jared Leto vestiu a camisa da seleção brasileira com o número 12 e o nome de Marcelo, e chamou o lateral para o palco para ser o percussionista da música ‘Struck’.

O momento foi compartilhado pelo Fluminense nos perfis oficiais do clube. “Campeão da América, lenda do futebol e percussionista”, escreveu o perfil do time carioca. Após a performance e o momento de interação com os artistas e o público, Marcelo retornou para a plateia do festival.