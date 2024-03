A volta de Neymar para o Santos é algo “inevitável”, nas palavras do presidente Marcelo Teixeira, recém-eleito no clube da Vila Belmiro. O jogador já manifestou interesse no retorno ao clube que o revelou para o futebol. O negócio dependeria da viabilização com investidores, algo ainda não discutido ou projetado. Atualmente, Neymar, de 32 anos, tem vínculo com o Al-Hilal até 2025, mas não joga desde outubro, quando sofreu uma lesão e teve de operar o joelho.

PUBLICIDADE Não há nomes de parceiros possíveis para um “Projeto Neymar” no momento. Entretanto, o entendimento de Marcelo Teixeira é de que isso seria atrativo até mesmo para o próprio jogador. A certeza é de que isso só aconteceria em um cenário em que o Santos esteja na elite nacional novamente. Até porque Neymar só voltará a ter condições de jogo a partir de agosto deste ano. Ele perderá, inclusive, a Copa América com a seleção brasileira, disputada em julho, nos Estados Unidos. “O caminho (de volta) é inevitável. O tempo que não conseguimos saber... Vejo o resgate do futebol dele (no Brasil). O olho dele brilha no Santos, se sente amado. Se sente em casa. Ele pôs ‘home’ (lar, em inglês). É de pele, cheiro e química. Deu certo. Independentemente da idade e da fase, a possibilidade é grande. Ninguém imaginava que ele ficaria quase um ano sem jogar, fez um contrato de dois anos e estão arcando com as responsabilidades. Não sabemos como será o futuro disso. Mas acredito muito nesse retorno”, comentou Marcelo Teixeira ao programa Zona Mista, do Uol.

Neymar demonstra carinho pelo Santos e trata a Vila Belmiro "como casa". Foto: Raul Baretta/Santos

Na última semana, o Al-Hilal alcançou, sem Neymar, o recorde de vitórias seguidas de um clube. Quando fala no retorno de Neymar, Marcelo Teixeira acredita também em uma recuperação do futebol do jogador. Ele argumenta que “estar em casa” pode aliviar a pressão que o craque sentiu recentemente no Paris Saint-Germain e com a seleção brasileira. Em outro momento, ainda em fevereiro, o mandatário santista cogitou até mesmo um negócio entre Santos e Al-Hilal, sem detalhar quais os caminhos, para tornar a volta próxima. “O Santos buscaria alternativas, junto ao clube atual, que viabilizasse com outras formas de projetos entre nós. Mas são hipóteses, devem ser discutidas”, declarou Teixeira ao programa Bola da Vez, da ESPN.

Atualmente, Neymar teve a inscrição nos campeonatos da temporada suspensa para que o Al-Hilal pudesse contar com mais um estrangeiro no time enquanto o brasileiro não joga. O contrato dele com o clube vai até a metade de 2025. É possível que, pelo tempo que ficou parado, Neymar e seu staff optem por estender o vínculo com a equipe saudita.

Nos bastidores santistas, uma volta em 2025 já foi especulada, mas não deve ser mais uma possibilidade. No campo dos negócios, o pai de Neymar já demonstrou vontade de investir no Santos. Em uma brincadeira, o craque disse que “compraria o clube”. Segundo Marcelo Teixeira, não houve negociação ou manifestação oficial de interesse até o momento nesse sentido.

Flerte de Neymar com o Santos não é de hoje

O craque mantém proximidade com o Santos e vai a jogos na Vila Belmiro quando possível. Em fevereiro, ainda em recuperação da cirurgia no joelho, ele acompanhou a vitória do time contra o Corinthians. A Santos TV captou um momento em que ele elogiava o volante João Schmidt. Em abril do ano passado, enquanto se recuperava de outra lesão, no tornozelo, o craque assistiu a um 0 a 0 entre Santos e Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. Na época, o jogador declarou-se ao clube falando que queria morar no estádio.

Recentemente, pouco depois de o Santos ser rebaixamento pela primeira vez na história para a Série B, o presidente Marcelo Teixeira revelou um pedido de Neymar. O jogador solicitou que a camisa 11, número que ele utilizou quando brilhou no clube, não fosse utilizada até que ele retornasse. A camisa 10, eternizada por Pelé, não será utilizada na Série B do Campeonato Brasileiro.

Em outubro, Neymar lesionou-se enquanto defendia a seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Após uma cirurgia de correção da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, a previsão de retorno era para junho, o que ainda permitiria a volta a tempo da Copa América. Entretanto, o prazo foi estendido para agosto.