Marcelo Teixeira lança candidatura no Santos: ‘O clube hoje é o time da fila. Isso tem de mudar’

Marcelo Teixeira registrou sua candidatura a presidente do Santos neste sábado, na Vila Belmiro, ao lado de Fernando Bonavides, candidato a vice-presidente, e de outros apoiadores. Filho do ex-presidente santista Milton Teixeira, responsável pela conquista do Campeonato Paulista de 1984, ele é o único entre os concorrentes nas eleições do Santos, para o triênio 2024/26, que já ocupou o cargo mais importante do clube. E em duas oportunidades. A primeira foi entre 1992/93, quando se tornou o presidente mais jovem da história do Santos, aos 27 anos.

No entanto, a passagem mais importante de Marcelo Teixeira no comando do Santos aconteceu entre 2000 e 2009. Em dez anos de mandato, ele conquistou dois campeonatos brasileiros (2002 e 2004), dois campeonatos paulistas (2006 e 2007), encerrando uma fila de 18 anos sem títulos de grande expressão, além de um vice-campeonato da Copa Libertadores, em 2003. Marcelo nunca esteve afastado do Santos, mas agora diz que chegou a hora de retomar o controle e “resgatar o prestígio do clube”. Ele se lança candidato a presidente no lugar de Andrés Rueda. Outros candidatos também registraram suas candidaturas, casos de Rodrigo Marino e o Maurício Maruca.

Marcelo Teixeira já mostrou algumas de suas ideias. ”Não sou contra a SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Mas não é hora de pensar nisso. A marca do Santos está desvalorizada. Precisamos voltar a disputar títulos primeiro”, disse. “Vamos buscar investidores e parceiros para o clube num primeiro momento. Pessoas no mercado que acreditem no nosso trabalho”. A chapa encabeçada por Teixeira tem o nome de “O Santos Grande de Novo”.

O candidato também deixou claro que vai levar adiante do projeto de uma nova Vila Belmiro em parceria com a WTorre. “Vou tirar do papel esse projeto da nova arena. Recentemente, estive com o CEO da Wtorre aqui na Santa Cecília e avisei a ele que precisaremos rever algumas coisas. Vamos fazer o melhor projeto de estádio para o Santos”.

Obras em administrações passadas

Além dos títulos, a última gestão Teixeira também foi marcada pelo investimento realizado na infraestrutura do clube. O mais relevante foi a construção do Hotel Recanto dos Alvinegros, utilizado para concentração do elenco profissional, com 28 suítes, e o CEPRAF (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol), ambos no CT Rei Pelé. Também foi na era Teixeira que o Santos construiu o CT Meninos da Vila para as categorias de base e realizou a última reforma relevante no estádio, com o revestimento de toda a fachada e modernização das instalações, além da criação do Memorial das Conquistas, museu que conta a história do clube e que completou 20 anos nesta semana, dia 17.

Erros e acertos em sua gestão

Empresário poderoso em Santos, nas áreas de educação e comunicação, Marcelo Teixeira não é lembrado apenas por ações positivas entre os torcedores. Antes da histórica conquista de 2002, protagonizada por joias da base como os então garotos Diego e Robinho, ele investiu fortunas em times de medalhões. Entre eles, Rincón, Edmundo, Márcio Santos e Marcelinho Carioca. O resultado foi o fracassou nas temporadas de 2000 e 2001.

Endividado e sem condições de manter as grandes contratações, foi obrigado a apostar na base, com a ajuda do técnico Émerson Leão. Após o sucesso daquela geração, que além de render títulos deixou dinheiro em caixa para o investimento em estrutura, o Santos perdeu espaço no cenário nacional e até correu risco de rebaixamento no Brasileirão de 2008.

O maior feito no final da gestão de Teixeira foi a manutenção de uma geração de craques formados em casa, estrelada por Neymar e Ganso, que começariam a brilhar em 2010. Em 2005, aos 13 anos, Neymar já era cobiçado por clubes da Europa e recebeu proposta para integrar a base do Real Madrid. Para mantê-lo no Santos, a família recebeu um apartamento de cobertura próximo da Vila e um “salário de gente grande”.

Neymar assinou o seu primeiro contrato profissional em 2009, com o então presidente Marcelo Teixeira. Foto: Ricardo Saibun/Divulgação

Base para governar o Santos, se eleito

Em entrevista na sexta-feira, em Santos, Marcelo Teixeira garantiu que vai recolocar o Santos no caminho das vitórias, sem esquecer de investir em patrimônio. Não disse ainda como pretende fazer tudo isso. “O Santos hoje é o time da fila. Isso precisa mudar. Um grande clube não pode ficar tanto tempo sem conquistas”, argumentou. O último título do clube foi o Paulistão de 2016.

Teixeira revelou ainda ter realizado nos últimos dias duas reuniões para tratar da construção da nova arena, que tem um projeto de parceria aprovado com a WTorre. “Conversei com o pessoal da WTorre e estive com o prefeito Rogério Santos (da cidade de Santos) para tratar desse assunto. “O Santos terá uma nova arena.”

Pleito na Vila

As eleições no Santos estão marcadas para o dia 9 de dezembro, logo após o término do Brasileirão. Votam os sócios do clube há pelo menos dois anos. Vale lembrar que o estatuto do Santos foi alterado em novembro do ano passado. Antes, sócio com um ano poderia votar. Com a alteração, a exigência passou a ser de três temporadas. Porém, quem já tinha um ano de associado antes da mudança da regra vai poder votar desta vez.

Até agora, cinco grupos decidiram lançar candidatos, mas apenas três registraram a candidatura: os que têm Ricardo Agostinho, Wladimir Mattos e, agora, Marcelo Teixeira, como cabeças de chapa. Maurício Maruca e Rodrigo Marino já se colocaram como candidatos, mas ainda não se registraram. Vagner Lombardi, que também iria concorrer, retirou a candidatura. O prazo para registros termina domingo.

Em qualquer situação, o associado precisa estar com a mensalidade em dia para votar. O voto pode ser exercido presencialmente na Vila Belmiro ou de forma online por meio do site do clube.